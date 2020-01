Online Marketing Seminare von TILL.DE im Frühjahr 2020

Braunschweig 15.01.2020 - Im Frühjahr 2020 werden wieder professionelle Online Marketing Seminare angeboten. Sie finden in Hamburg, Berlin, Braunschweig und Köln statt.

Google Ads Online Marketing Seminar

Das Google Ads Seminar behandelt die Schaltung von Werbung im Internet und besonders in der Suchmaschine “Google”. Neben der optimalen Marketingstrategie mit Google Ads werden auch praktische Themen wie die Einrichtung eines Kontos und die Optimierung von Suchbegriffen erklärt. Das Google Ads Seminar wird in den Wissensstufen “Basic” für Anfänger und in “Advanced” für Fortgeschrittene angeboten. Teilnehmer des Google Ads Advanced Seminars bewerteten das Seminar wie folgt: “Die kleine Runde, in der wir waren, hat großen Spaß gemacht und ermöglichte es das Wissen gut aufzunehmen.” Der Leiter der Seminare ist der Geschäftsführer und zertifizierter Google Trainer Joachim Schröder.

Google Analytics Seminare

In den Google Analytics Seminaren wird den Teilnehmern das Wissen vermittelt, wie sie die Performance ihrer Website analysieren können. Sie lernen zielgerichtet und anschaulich, wie Google Analytics funktioniert und wie es besonders effektiv für die eigene Website genutzt werden kann. Das Google Analytics Seminar wird ebenfalls für Einsteiger als “Basic Seminar” und für Fortgeschrittene als “Advanced Seminar” angeboten.

Google Data Studio Seminare

Um individuelle und CI-konforme Berichte zu erstellen, wird das Google Data Studio Seminar empfohlen. Es werden sowohl die Benutzeroberfläche, als auch die Nutzung der Datenquellen Schritt für Schritt durchgegangen. Da die Google-Tools kompatibel sind, können Verknüpfungen z.B. zu Google Analytics oder Google Ads eingerichtet werden.

Inhouse Seminare

Zusätzlich bietet die Google Premium Partner Agentur TILL.DE auch individuelle Seminare an. Diese sogenannten “Inhouse Seminare” finden im Unternehmen des Kunden statt und behandeln die Themen und den Schwierigkeitsgrad, die der Kunde sich wünscht.

Eine Besonderheit der Online Marketing Seminare von TILL.DE ist auch, dass die Gruppengröße bewusst klein gehalten wird. So kann der Trainer auf Zwischenfragen eingehen und sich individuell auf die Gruppe einstellen.

Seminartermine im März 2020

Google Data Studio - Webinar - 9.03.2020

Google Ads Basic - Hamburg - 10.03.2020

Google Ads Advanced - Hamburg - 11.03.2020

Google Analytics Basic - Hamburg - 12.03.2020

Google Analytics Advanced - Hamburg - 13.03.2020

Google Ads Basic - Braunschweig - 16.03.2020

Google Ads Advanced - Braunschweig - 17.03.2020

Google Analytics Basic - Braunschweig - 18.03.2020

Google Analytics Advanced - Braunschweig - 19.03.2020

Google Ads Basic - Köln - 30.03.2020

Google Analytics Basic - Köln - 31.03.2020

Seminartermine im April 2020:

Google Data Studio - Köln - 01.04.2020

Google Tag Manager - Köln - 02.04.2020

Google Data Studio - Webinar - 06.04.2020

Google Ads Basic - Berlin - 20.04.2020

Google Ads Advanced - Berlin - 21.04.2020

Seminar Suchmaschinenoptimierung - Berlin - 22.04.2020

Über TILL.DE

Die 1996 gegründete Internetagentur TILL.DE aus Braunschweig realisiert webbasierte Marketing-Lösungen, die sich durch technische Raffinesse und intuitive Bedienbarkeit auszeichnen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen App-Programmierung, Online-Marketing und der Kreation von Internetseiten. Die Agentur ist überregional und branchenübergreifend tätig. Zum Kundenkreis gehören Großkonzerne wie die Continental AG, aber auch mittelständische Betriebe, z.B. Versandhandelsfirmen, Ingenieurbüros, Reiseanbieter sowie Consultingfirmen. Darüber hinaus hat sich die Agentur, die ein Google-zertifizierter Ads-Partner ist, in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Namen als Seminaranbieter für Internetmarketing-Themen gemacht. Zu den Referenzkunden im Seminarbereich zählen u.a. die Schweizer Klubschule Migros sowie der Axel Springer Verlag.

