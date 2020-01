Liebevolle Geschenkideen zum Valentinstag von erwinmueller.de

Der 14. Februar ist der Tag der Liebenden

Der 14. Februar ist traditionell der Tag der Liebenden. Kleine Geschenke als Zeichen von Liebe und Zusammengehörigkeit im Herzdesign oder in Rot, der Farbe der Liebe, machen diesen Tag besonders. Auf erwinmueller.de (https://www.erwinmueller.de) sind viele liebevolle Geschenkideen zu finden. Mit individueller Beschriftung in der manutextur werden die Geschenke zum Unikat.

Kuschelstunden zu zweit

Flauschige Bademäntel, weiche Wohndecken und Bettwäsche laden zum Kuscheln ein - ein Geschenk für entspannte Stunden in Zweisamkeit. Bestens geeignet für den Partnerlook sind die Erwin Müller Unisex-Bademäntel "Heidenheim" aus samtigem Velours mit Kapuze und Bindegürtel. Damit es keine Verwechslungen gibt, können die Bademäntel bestickt werden.

Für gemütliche Stunden auf dem Sofa sind weiche Jacquard-Wohndecken ein Muss. Sehr einladend wirkt die Erwin Müller Wohndecke mit ihrem harmonischen Karo-Muster in Rot und Grau.

Rote Mohnblumen auf seidigem Mako-Satin Gewebe verbreiten Leichtigkeit und fröhliche Stimmung. Diese Bettwäsche verführt zu kuscheligen Stunden zu zweit. Das glänzende Gewebe aus feiner Baumwolle ist geschmeidig und zart auf der Haut.

Frühstück am Valentinstag

Eine Idee, die sicher großen Eindruck macht, ist ein Kuchen mit einer liebevollen Herzchenform in der Mitte. Möglich macht das eine spezielle Backform. Zuerst wird die Herzform mit farbigem Teig gebacken. Diese kommt dann in einer Kastenform zusammen mit dem anderen Teig nochmals in den Ofen.

Perfekt wird der Frühstückstisch am Valentinstag mit leuchtend rotem Geschirr. Das Gepolana Tafelservice "Roma" verbreitet gute Laune. Kaffeebecher, Kaffeetasse und -untertasse, Speise-, Suppen- und Dessertteller, Müslischale, Zuckerdose und Milchkännchen sind auch in den Farben Grün, Gelb, Beere, Blau und Orange erhältlich und können perfekt miteinander kombiniert werden.

Individuelle Valentinsgeschenke aus der manutextur (https://manutextur-de.erwinmueller.com/Geschenk-Ideen)

Individuell und von Herzen kommend ist ein Holz Schneidebrett in Herzform mit individueller Beschriftung. Viele Motive und Sprüche stehen in der manutextur zur Auswahl. Ergänzt mit den Namen der Liebenden wird es zum perfekten Valentinsgeschenk.

Ein weißes Kissen mit rosa Blumenherz und einem liebevollen Spruch lässt das Herz der Beschenkten höher schlagen und ist ein perfekter Kuschelersatz in einsamen Nächten.

Ein schönes Valentinsgeschenk sind auch Frottierhandtücher mit Herzmotiven und Beschriftung. Hochwertiger Druck sorgt für strahlende Farben, auch noch nach mehrmaligem Waschen. In der manutextur stehen verschiedenste Herzmotive zur Auswahl.

Noch mehr Ideen für Valentinsgeschenke, die von Herzen kommen, sind zu finden auf erwinmueller.de unter dem Stichwort "Herz".

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie "Das Versandhaus für die ganze Familie" wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken "Schlafen", "Wäsche & Homewear", "Bad", "Wohnen & Deko", "Tisch" und "Küche" Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort "Themen" finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen "manutextur" mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

