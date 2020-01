JETZT bei Caseking verfügbar - die ergonomische Glorious Model D Gaming-Maus!

Berlin, 14.01.2020

Die mit Spannung erwartete Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus ist endlich erhältlich. Die Glorious Model D wurde für PC-Gaming-Enthusiasten entwickelt und bietet ultimativen Komfort, Geschwindigkeit und Kontrolle. Sie ist unglaublich leicht und dennoch sehr robust. Ein ultraflexibles, dünnes und starkes Anschlusskabel sorgt in Verbindung mit großen Premium G-Skates für ein perfektes Gaming-Erlebnis. Jetzt bei Caseking.

Die Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus verfügt über das gleiche wabenförmige Muster wie die beliebte Model O Gaming-Maus, ist jedoch ergonomischer geformt. Durch die zahlreichen Öffnungen im Gehäuse ist sie extrem leicht, aber dennoch sehr robust. Das neu entwickelte und verbesserte Ascended Cord-Kabel ist ultraflexibel, dünner und stärker als zuvor, sodass Enthusiasten keine Modifikationen mehr an der Maus vornehmen müssen. Für maximale Gleitfähigkeit ohne Widerstand ist die Maus mit großen Premium G-Skates ausgestattet.

Die Features des Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus im Überblick:

- Präzise Turnier-Gaming-Maus mit ergonomischer Wabenoberfläche

- Ergonomische Rechtshänder-Maus mit sechs programmierbare Tasten

- Hochakkurater optischer Sensor mit 12.000 DPI

- 1000 Hertz Polling-Rate und eine Millisekunde Reaktionszeit

- Für Beschleunigungen bis 50 G geeignet

- Super gleitfähige Mausfüße und hoch flexibles Kabel

- Glatte Oberfläche, für trockene Hände

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz, matt oder glossy

Auch die Technik im Inneren der Maus ist absolut überzeugend. Der moderne Pixart PMW 3360 Sensor tastet den Untergrund mit bis zu 12.000 DPI ab und unterstützt Beschleunigungen bis 50G sowie eine Tracking-Geschwindigkeit von mehr als 250 IPS. Über die Konfigurationssoftware kann neben dem Sensor auch die integrierte RGB-LED-Beleuchtung eingestellt werden, die trotz des geringen Gewichts von 68 (matt) bzw. 69 (glossy) Gramm in der Maus verbaut wurde. Auch die sechs Tasten sind programmierbar.

Die Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus bei Caseking:

https://www.caseking.de/model-d

Die Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus ist den Farben Weiß und Schwarz ab sofort zum Preis von 54,90 (matt) bzw. 59,90 (glossy) Euro bei Caseking erhältlich. Die matten Varianten sind ab Lager verfügbar, die Glossy-Versionen voraussichtlich ab Ende Februar.

