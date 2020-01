Ein PR-Kalender - Dreifach verfügbar als PDF, iCal und Onlineversion

Mit dem PR-Gateway PR-Kalender sind alle Inhalte wie Thementage und PR -Tipps sofort griffbereit und immer mit dabei. Der kostenlose Kalender ist als iCal, PDF und Onlineversion verfügbar.

Mit dem PR-Gateway PR-Kalender sind alle Inhalte wie Thementage und PR -Tipps sofort griffbereit und immer mit dabei. Der kostenlose Kalender ist als iCal, PDF und Onlineversion verfügbar.

Der PR-Kalender (http://prg.li/pr-kalender-2020-pm) ist sowohl ein hilfreicher Begleiter für die Pressearbeit, als auch eine verlässliche Unterstützung bei der Jahresplanung und Contenterstellung.

Er umfasst über 600 PR-Ideen, die sich bestens als Aufhänger für die digitale PR eignen.

Am 3. Mai ist zum Beispiel der Welttag der Pressefreiheit (https://www.pr-gateway.de/blog/thementage-fuer-ihre-pr/). Dieser Tag ist für jeden Journalisten sowie alle, die in der PR-Branche tätig sind, ein wichtiger Tag und eignet sich daher prima als Thema für eine Pressemitteilung.

Eine Pressemitteilung aus dem vergangenen Jahr lautete etwa " Wettbewerb zum Tag der Pressefreiheit (https://www.reporter-ohne-grenzen.de/presse/termine/termin/wettbewerb-zum-tag-der-pressefreiheit-2019/)" und machte darauf aufmerksam, dass jede einzelne Stimme wichtig ist und darüber entscheiden kann, welche Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Der PR-Kalender in drei Ausführungen

Kurzübersicht auf der PR-Gateway Webseite

Auf der PR-Gateway Webseite (https://prg.li/pr-kalender-2020-pm) gibt es eine Onlineversion als Übersicht des PR-Kalenders mit einem Auszug aus Thementagen und Events zu den Themen PR, Kommunikation und Social Media.

Die Onlineversion kann jederzeit aufgerufen werden. Das Praktische daran ist, dass der aktuelle Tag immer farblich hervorgehoben ist und somit nicht nach dem Datum gesucht werden muss.

Auf der Webseite stehen die beiden Downloadversionen mit allen Thementagen und PR-Tipps zur Verfügung.

Der ausführliche Jahresplaner

In dem umfangreichen PR-Jahresplaner als PDF sind alle wichtigen Informationen rund um das Thema Public Relations in einem Dokument gesammelt. Darin sind alle PR-Sprüche, Content- und Tool-Tipps sowie Thementage, Feiertage, Hot Topics, Hashtags und Emojis enthalten. Auch an Platz für die eigenen Ideen wurde gedacht.

Der PR-Kalender als iCal Download

Alle Thementage, Events, Emojis, Hashtags und Hot Topics lassen sich direkt per iCal-Format (.ics) in die eigenen digitalen Kalender importieren. iCal wird von vielen webbasierten Anwendungen unterstützt, zum Beispiel Google Kalender/Android Kalender, Microsoft Outlook, Blackberry Kalender Apps und macOS/iOS-Kalender Applikationen.

>> Hier gehts zum PR-Kalender (https://prg.li/pr-kalender-2020-pm)

http://prg.li/pr-kalender-2020-pm

Der PR-Kalender enthält eine Vielzahl an Themenaufhängern, die sich bestens für kreative Pressemitteilungen eignen.

Eine Veröffentlichung zum beliebten Thementag "Tag der Komplimente" am 24. Januar ist sofort über PR-Gateway möglich. Die erste Pressemitteilung steht kostenfrei zum Test zur Verfügung.

Alle Informationen zu PR-Gateway und zum Testpaket:

https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Sofort loslegen und mit dem PR-Kalender von PR-Gateway keinen Thementag mehr verpassen.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social, PR-Gateway und Influma stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://www.pr-gateway.de

Firmenkontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

49-2181-7569140

presseinfo@pr-gateway.de

https://www.pr-gateway.de

Pressekontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 7569-140

+49 2181 7569-199

monika.zehmisch@adenion.de

https://www.pr-gateway.de

PR-Kalender Thementage Online-PR -Public Relations