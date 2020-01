Schnell bewerben der Countdown läuft! Die Bewerbungsphase für den 8. Town & Country Stiftungspreis startet am 1. Februar 2020

(Mynewsdesk) ?Bereits zum achten Mal wird der Town & Country Stiftungspreis (https://www.tc-stiftung.de/town-country-stiftungspreis.html) ausgelobt. In diesem Rahmen werden gemeinnützige Einrichtungen aus Deutschland, die sich nachhaltig für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen, mit Förderbeträgen unterstützt. Das Gesamtvolumen der Fördergelder beträgt fast 600.000 Euro. Am 1. Februar 2020 beginnt die Bewerbungsphase für den 8. Town & Country Stiftungspreis, Einsendeschluss ist voraussichtlich der 15. April um 24 Uhr. Die Stiftung geht aufgrund der vielen Anfragen von einem vorzeitigen Bewerbungsschluss aus und ruft zur frühzeitigen Bewerbung auf.

Der 8. Town & Country Stiftungspreis fördert erneut soziales Engagement, welches sich deutschlandweit für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche, gleich welcher Herkunft und welchen sozialen oder religiösen Hintergrundes – dafür setzen sich deutschlandweit Kindergärten, Schulen und gemeinnützige Vereine ein. Sie helfen und fördern mit Bildungs-, Integrations- und Inklusionsprogrammen sowie mit Therapieangeboten und Trauerbegleitungen. Das soziale Engagement aller Einrichtungen trägt dazu bei, dass junge Menschen die gleichen Chancen auf Bildung und Lebensqualität erhalten.

„Wir sehen den jährlich ausgelobten Stiftungspreis auch als Chance, aktuelle und gesellschaftlich relevante soziale Themen in den Fokus zu nehmen. Daher zählt unter anderem auch die Umweltbildung für Kinder und Jugendliche, die in unserem Kriterienkatalog für die Auswahl der Preisträger in diesem Jahr einen weiteren Schwerpunkt bilden wird", sagte Stiftungsvorstand Christian Treumann.

Bundesweit werden im Rahmen des Town & Country Stiftungspreises 500 gemeinnützige Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Darüber hinaus wird in jedem Bundesland ein

besonders eindrucksvolles Projekt von einer unabhängigen Jury ausgewählt und im Rahmen der Stiftungsgala im Herbst mit jeweils zusätzlichen 5.000 Euro prämiert.

Vom 1. Februar bis zum 15. April 2020 können gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Organisationen, die sich für kranke, behinderte und benachteiligte Kinder einsetzen, ihre Bewerbung schnell und unkompliziert per ? Online-Formular (https://www.tc-stiftung.de/)einreichen. Aus allen Bewerbungen werden 500 Anträge ausgewählt, die die Kriterien erfüllen und mit jeweils 1.000 Euro gefördert.

Jährlich nimmt die Zahl der Bewerbungen für den Town & Country Stiftungspreis zu. Nachdem 2019 die Bewerbungsphase durch die unerwartet hohe Anzahl der Anträge frühzeitig geschlossen werden musste, rechnet die Town & Country Stiftung auch 2020 mit einer steigenden Bewerberzahl und einem vorzeitigen Bewerbungsschluss. Interessenten sind deswegen aufgerufen, sich zeitnah zu informieren und zu bewerben.

Hier können Sie sich bewerben: www.tc-stiftung.de (http://www.tc-stiftung.de/)

Über die Town & Country Stiftung:

Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und hatte es sich zunächst als Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren zu helfen. Erweitert wurde dieses Vorhaben später unter anderem durch den Stiftungspreis, der gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommt, die sich für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Mit der Unterstützung der Town & Country Lizenzpartner steht die Town & Country Stiftung Kindern und Familien bei und freut sich über weitere Unterstützer.

Firmenkontakt

Mynewsdesk

Mynewsdesk Client Services

Ritterstraße 12-14

10969 Berlin

-

press-de@mynewsdesk.com

http://www.themenportal.de/vermischtes/schnell-bewerben-der-countdown-laeuft-die-bewerbungsphase-fuer-den-8-town-country-stiftungspreis-startet-am-1-f

