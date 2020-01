Verifysoft Technology lädt ein zum 7. Static Code Analysis Day

OFFENBURG, 14. Januar 2020 - Verifysoft Technology GmbH, Anbieter der verbreiteten Code-Coverage-Lösung Testwell CTC++, lädt Kunden und Interessierte zum 7. Static Code Analysis Day nach Offenburg ein. Die Veranstaltung, die am 3. März 2020 stattfindet, richtet sich an Entwickler und Tester im Bereich der Embedded-Systeme. Experten von Verifysoft Technology, GrammaTech (USA) und Imagix (USA) zeigen dabei, wie Software-Fehler durch leistungsstarke Tools und in den Entwicklungszyklus integrierte Prozesse zuverlässig und kostensparend beseitig werden können.

"Embedded-Systeme gewinnen in allen Branchen an Kritikalität", so Klaus Lambertz, Geschäftsführer von Verifysoft Technology. "Jeder Fehler kann gravierende Folgen haben, sei es für die Geschäftsprozesse eines Unternehmens, sei es für die Gesundheit von Menschen. Es gilt also, Fehler so zuverlässig wie möglich zu erkennen und zu beseitigen. Durch die statische Code-Analyse können Bugs sehr frühzeitig und effizient aufgedeckt werden, hier ergibt sich ein großes Einsparungspotenzial für die Entwicklungsabteilungen."

Themen des 7. Static Code Analysis Day sind unter anderem SARIF, ein neuer Standard zur Vereinfachung der Integration von statischen Analyse-Tools, die Nutzung der Delta-Analyse zur besseren Beurteilung der Auswirkungen von Fehlern und die Auswahlkriterien für Analysewerkzeuge.

Die Referenten:

Dipl.-Ing. Royd Lüdtke, Direktor Statische Analysetools bei Verifysoft Technology

Dr. Paul Anderson, Vice President of Engineering bei GrammaTech

Dr. Guido Persch, Chief Technologist bei Imagix

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zum 7. Static Code Analysis Day am 3. März in Offenburg stehen unter https://www.verifysoft.com/de_static_analysis_day_2019.html bereit.

Verifysoft Technology auf der embedded world 2020 vom 25. bis 27. Februar 2020: Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand 4-423.

Die Verifysoft Technology GmbH ist ein führender Anbieter von Tools, Dienstleistungen und Schulungen zur Steigerung der Softwarequalität und Senkung der Entwicklungskosten im Embedded-Bereich. Das 2003 gegründete Unternehmen betreut mit einem internationalen Beraterteam am Firmensitz in Offenburg über 600 Kunden in weltweit fast 40 Ländern.

Ein Schwerpunkt von Verifysoft Technology ist die Messung und Dokumentation der Code Covergage (Testüberdeckung). Dazu bietet Verifysoft Technology mit Testwell CTC++, Testwell CMT++ und Testwell CMTJava Lösungen an, die in allen sicherheitskritischen Branchen zum Einsatz kommen. Zudem ist Verifysoft Technology Distributor für verschiedene weitere Tools zur Qualitätssicherung von Software in Embedded Devices, wie zum Beispiel der Statischen Codeanalyse. Weitere Informationen zu Verifysoft Technology stehen unter www.verifysoft.com bereit.

