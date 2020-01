Rockwell Automation übernimmt Avnet - erweitertes Cybersecurity-Portfolio

Geplante Investition erweitert das Angebot weltweiter IT/OT-Cybersecurity-Services von Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des israelischen Cybersecurity-Anbieters Avnet Data Security, LTD, bekannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Cybersecurity und einer umfassenden Bandbreite an IT/OT-Cybersecurity-Services bietet Avnet seinen Kunden Services wie Risikobewertungen, Penetrationstests, Netzwerk- und Sicherheitslösungen sowie Schulungen zur Verschmelzung von IT und OT unter dem Gesichtspunkt der Cybersecurity an.

"Mit dem breiten Angebot an Dienstleistungen, Schulungen, Forschung und Managed Services von Avnet setzen wir die stetige Weiterentwicklung unseres Portfolios in diesem sich schnell entwickelnden Markt fort", erklärt Frank Kulaszewicz, Senior Vice President Control Products & Solutions bei Rockwell Automation.

"Cybersecurity ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der Dienstleistungen und Geschäftsfelder von Rockwell Automation. Durch die Digitalisierung innerhalb der Fertigungsindustrie und aufgrund der stärkeren Vernetzung innerhalb der Anlagen reichen traditionelle physische Sicherheitsstrategien zur Gewährleistung des Produktionsbetriebs nicht mehr aus", erläutert Kulaszewicz weiter. "Um unsere Kunden weiterhin bei der Planung, Implementierung und Weiterentwicklung proaktiver Cybersecurity-Strategien zu unterstützen, verfügt Rockwell Automation bereits über ein weitreichendes Angebot an Dienstleistungen und Lösungen. Mithilfe des umfassenden Know-how und der Erfahrung des Teams von Avnet arbeitet Rockwell Automation am strategischen Ziel eines zweistelligen Wachstums im Bereich Informationslösungen und Connected Services. Indem wir durch diesen Schritt die Expertise von Rockwell Automation bezüglich IT/OT-Cybersecurity- und Netzwerklösungen stärken, können wir dieses strategische Ziel erreichen."

"Wir freuen uns, dass unsere Lösungen das Angebot an Cybersecurity Services von Rockwell Automation ergänzen", erläutert Igal Cohen, CEO von Avnet. "Neben der Unterstützung unserer bestehenden Kunden, werden wir zudem unser Angebot erweitern, sodass wir unsere Services wesentlich mehr Unternehmen zur Verfügung stellen können. Unsere Absicht war es schon immer, so viele Unternehmen wie möglich beim Schutz ihrer Daten vor internen und externen Bedrohungen zu unterstützen", ergänzt Igal Cohen.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2020 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und Bedingungen. Dabei wird von keinen wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Rockwell Automation im Jahr 2020 ausgegangen.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

