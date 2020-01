Damenschuhe in Übergröße in zahlreichen Variationen bei schuhplus bestellen

Das Angebot bei schuhplus im Überblick

Damen mit einer überdurchschnittlichen Schuhgröße haben es nicht immer leicht nicht nur passende, sondern auch optisch ansprechende Schuhe zu finden, die der aktuellen Mode entsprechen. Hier kommt schuhplus ins Spiel. Das Übergrößen-Versandhaus bietet eine umfangreiche Auswahl an modischen, bequemen und hochwertig verarbeiteten Schuhen für jede Gelegenheit. schuhplus ist seit mehr als 16 Jahren im Geschäft und hat sich seitdem zu Europas größtem Versandhaus für Damenschuhe in Übergröße (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) entwickelt. Dabei legt das Unternehmen nicht nur großen Wert auf ein vielfältiges Angebot, sondern auch auf einen kundenorientierten Service.

Das Schuhsortiment für Damen deckt die Größen 42 bis 46 ab und hält für verschiedene Anlässe und Geschmäcker die passenden Schuhe bereit. Von eleganten Businessschuhen über legere Freizeitmodelle bis hin zu extravaganten Damenschuhen in Übergrößen ist alles vorhanden. Mithilfe des Filters im Online Shop können die Kundinnen auch gezielt nach bestimmten Modellen suchen. Alternativ besteht die Möglichkeit einem der drei stationären Fachgeschäfte von schuhplus einen Besuch abzustatten und die Schuhe vor Ort anzuprobieren. Auch eine individuelle Beratung ist möglich. Die drei Ladengeschäfte befinden sich in Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland.

Damenschuhe in Übergröße für den Berufsalltag

Die klassischen schwarzen und braunen Stiefeletten von schuhplus sind die optimalen Begleiter für den Berufsalltag. Sie sehen zeitlos und feminin zugleich aus und sind wahlweise mit und ohne Absatz erhältlich. Zu einem Kostüm oder einem Kleid kommen sie hervorragend zur Geltung. Auch die stilvollen Pumps aus dem Online Shop bieten sich für diesen Zweck an. Wer lieber flache Schuhe trägt, kann im Büro zu einem der vielen modischen Ballerina Paare in Übergröße greifen.

Extragroße Damenschuhe für lässige Casual-Looks

Entspannte Freizeitlooks lassen sich hervorragend mit den sportiven Sneakers aus dem schuhplus Online Shop ergänzen. Diese begeistern mit einem hohen Tragekomfort und einem besonders legeren Look. Für ein rockiges Outfit sind hingegen die Boots in Übergröße eine gute Wahl. Die gibt es zum Schnüren oder mit Reißverschluss, sodass für jeden Bedarf das passende Modell vorhanden ist. Für heiße Sommertage stehen hingegen leichte Sandalen zur Verfügung, die für das Gartenfest oder den Strandurlaub perfekt geeignet sind.

Große Schuhe bei besonderen Anlässen

Auch bei festlichen Anlässen möchten Damen mit großen Füßen modisch gekleidet sein. Da dürfen stilvolle Schuhe nicht fehlen. Die Pumps und High Heels von schuhplus zeigen sich in verschiedenen Farben und Formgebungen und begeistern mit exzellenten Passformen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Reihe von traumhaften Brautschuhen in Übergröße, die sich in klassischem Weiß präsentieren.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

