Mit Viebrockhaus kommt das "Traumhaus in Sicht"

Fair, familiär und verlässlich bauen

Harsefeld / Bad Fallingbostel, 14. Januar 2020

"Traumhaus in Sicht" verkündet das Familienunternehmen Viebrockhaus allen, die das Haus ihres Lebens suchen. Der neue Katalog 2020 des Spezialisten für besonders energieeffiziente Massivhäuser zeigt dafür eine große Vielfalt an klassischen Einfamilienhäusern, gemütlichen Landhäusern, stylischen Stadthäusern, komfortablen Bungalows und geschickt konzipierten Zweifamilienhäusern.

Erprobte Entwürfe, ganz neue Haustypen und zahlreiche Planungsvarianten lassen auch individuellste Wohnträume wahr werden - für jeden Stil und Geschmack. CO2-neutral in nur drei Mo-naten erstellt, mit zehn Jahren Garantie, klimafreundlichen Energiekonzepten wie KfW 40 Plus und modernen Smart Home-Lösungen ausgestattet, ist jeder Wohntraum von Viebrockhaus bestens auf die Zukunft vorbereitet. Die Verwendung langlebiger, hochwertiger Materialien gewährleistet darüber hinaus maximale Wohngesundheit und Wertbeständigkeit.

Neues und Bewährtes

Neben den 73 bewährten Ein-und Zweifamilienhäusern bietet Viebrockhaus in seinem neuen Katalog 2020 auch ganz neue Hausentwürfe. So ist etwa mit dem neuentwickelten Maxime 220 II (II = zweigeschossig) - einem modernen Stadthaus mit Satteldach und ohne Dachüberstand - ein Raumwunder mit über 160 Quadratmetern Wohnfläche entstanden. Es ist schlank konzipiert (nur 8,10 Meter breit) und damit ein optimaler Entwurf für besonders schmale Grundstücke.

Oder das klassische Satteldachhaus Maxime 430 mit 150 Quadratmeter Wohnfläche: Es überzeugt schon von außen durch spannende Details wie etwa asymmetrisch angeordnete, bodentiefe Fenster. Und von innen begeistert es mit einem perfekten Raumangebot für eine Familie mit Kindern: Ein Gästezimmer im Erdgeschoss, das auch als drittes Kinderzimmer genutzt werden kann, zwei gleichgroße Kinderzimmer im Dachgeschoss und eine große Empore mit Platz für ein Homeoffice sind nur einige Beispiele für das große Raumpotential.

Ein weiteres Highlight unter den "Neuen" ist das Viebrockhaus Edition 360 II. Es zeigt sich als ein moderner Kubus, der geschickt gestapelt und mit klaren Linien 165 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Geschossen bereithält. Die markante Architektur ist nicht nur aufmerksamkeitsstark, sondern sie ermöglicht auch Komfortlösungen wie einen überdachten Eingangs- und Terrassenbereich.

Die große Auswahl an Klinker-, Putz- und Wechselfassaden, Fenstern und Türen in verschiedenen Farben und viele weitere Architektur- und Gestaltungsmodule verleihen jedem der Entwürfe von Viebrockhaus eine ganz individuelle Handschrift.

Besonders energieeffizient dank KfW 40 Plus

Alle Ein- und Zweifamilienhäuser der Viebrockhaus-Serien "MyStyle" und "Selection" werden als besonders energiesparendes KfW-Effizienzhaus 40 Plus gebaut (Serie "Complete: KfW 40) und sind immer bis zu 40 Prozent besser als die Energieeffizienzklasse A+ der gültigen EnEV. Sie verfügen über exzellente Gebäudehüllen, modernste Wärmepumpentechnik, hocheffiziente Photovoltaikanlagen zur Sonnenstromerzeugung, Hausbatterien zur Stromspeicherung und effiziente Energiemanagementsysteme.

Jetzt 35.500 Euro Förderung für ein Viebrockhaus durch KfW und BAFA

Sowohl die KfW-Bank als auch die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) haben ab Januar 2020 ihre Förderprogramme kräftig aufgestockt. Für ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus von Viebrockhaus erhalten Bauherren jetzt pro Wohneinheit 120.000 Euro (statt bisher 100.000 Euro) zinsgünstige Darlehen und 30.000 Euro (statt bisher 15.000 Euro) Tilgungszuschüsse von der KfW. Und den Einbau einer Wärmepumpe, die bei Viebrockhaus Standard ist, fördert das BAFA ab sofort mit 5.500 Euro (statt bisher 2.000 Euro). Die Gesamtförderung für ein Viebrockhaus beträgt dadurch jetzt 35.500 Euro statt bisher 17.000 Euro

Smart Home vom Marktführer Somfy

Nicht zuletzt gehört das Smart Home-Paket des Marktführers Somfy gehört zur Grundausstattung der Viebrockhaus-Serien "MyStyle" und "Selection". Es bietet Wohnkomfort und Sicherheit und ist modular erweiterbar. Rollläden, Innen- und Außenbeleuchtung inklusive persönlicher Szenarien sind mit dem Somfy-System einfach zu programmieren und zu bedienen. Durch festgelegte Anwesenheitssimulationen wirkt es auch dann bewohnt, wenn niemand zuhause ist. Die Somfy Außenkamera mit integriertem Bewegungsmelder lässt sich ebenso problemlos in die Somfy TaHoma-Zentrale einbinden wie intelligente Öffnungs- und Rauchwarnmelder sowie ein smarter Türöffner. Die Allround-Gefahrenwarnanlage Somfy Home Keeper bietet optional einen Rund-umschutz für Haus und Garten. Die verschiedenen Funktionen des Smart Home-Systems können über Funksender, den eigenen Computer oder eine App auf dem Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Fünf Viebrockhaus-Musterhausparks mit über 40 Musterhäusern und 13 Beratungsbüros bundesweit sind erste Adressen für Bauherren, die ihre ganz persönlichen Wohnträume mit einem Massivhaus verwirklichen wollen - und zwar gebaut wie versprochen.

Weitere Informationen zum neuen Viebrockhaus Angebot 2020 unter https://www.viebrockhaus.de oder gebührenfrei unter Tel.: 0800 8991000

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 - vor 65 Jahren - von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2018 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 31.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht. Viebrockhaus baut seit 2018 im Standard KfW-Effizienzhäuser 40 Plus (Complete-Serie: KfW 40 Plus als Upgrade).

Firmenkontakt

Viebrockhaus

Holger Scherf

Hartemer Weg 13

29683 Bad Fallingbostel

05162 9758-0

info@viebrockhaus.de

http://www.viebrockhaus.de

Pressekontakt

Dirk Paulus Kommunikation

Dirk Paulus

Am Stahlhammer 55

66121 Saarbrücken

0681 83909236

dp@dirkpaulus.de

http://www.dirkpaulus.de

Viebrockhaus, Massivhaus, energieeffizient, KfW, KfW Effizienhaus 40 Plus, Smart Home,