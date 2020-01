HAMMER SPORT stellt Fitness-Innovationen auf der ISPO München vor

Auf der ISPO 2020 wird HAMMER SPORT seine neuesten Fitness-Innovationen präsentieren: die neuen Hi-Tech Ellipsen- und Crosstrainer mit CleverFold-Technik, sowie das Fitness-Highlight 2020: das JumpStep.

Das JumpStep: innovatives Fitnesstrampolin mit Jump + Step Funktion. ISPO-Anmeldungen für Medienvertreter, Händler und Studiobetreiber sind ab sofort möglich.

"Ich habe keinen Platz dafür", wird gerne als Ausrede verwendet, wenn es darum geht, ein Fitnessgerät für zu Hause anzuschaffen. Die HAMMER Sport AG, das Traditionsunternehmen der Fitnessbranche, lässt dieses Argument nicht länger gelten und bringt mit den CleverFold Fitnessgeräten kompakte und besonders stabile Produkte auf den Markt, die sich nach dem Training zu Hause mit wenigen Handgriffen klappen, in eine senkrechte Position aufstellen und in die Zimmerecke oder hinter die Tür - wie ein Rollkoffer - wegrollen lassen. Dadurch kann eine einzigartige Platzersparnis von bis zu 60% erreicht werden. Die CleverFold Fitnessgeräte sind die ideale Lösung für alle, die auch bei wenig Platz in den eigenen vier Wänden mit Qualitäts-Fitnessgeräten trainieren möchten.

+++ Der Ellipsentrainer FINNLO CleverFold EF90 BT -

Trainieren - klappen - wegrollen +++

Zur Marke FINNLO by HAMMER gehört ab sofort auch der Ellipsentrainer FINNLO CleverFold EF90 BT mit, wie es der Name schon sagt, noch nie dagewesener CleverFold-Technik. Das Ganzkörper-Fitnessgerät überzeugt mit Studioqualität und festem Stand durch das 4-Punkt-Auflagesystem auch bei intensiven Trainingseinheiten. Eine robuste Mammut-Stahlrahmenkonstruktion und eine Zweifach-Verschweißung sorgen für besondere Stabilität und Langlebigkeit. Der FINNLO Ellipsentrainer ist mit einem 26kg Schwungmassensystem ausgestattet, das in Verbindung mit einer hochprofessionellen Kugellagertechnik ein sehr gleichmäßiges und rundes Laufgefühl erzeugt, welches die natürliche Laufbewegung im Freien perfekt simuliert. Der High Performance V-Riemen sorgt für eine ideale Kraftübertragung ohne Durchrutschen, durch die beim FINNLO Ellipsentrainer EF90 BT eine nahezu geräuschlose Bewegungs-Dynamik entsteht.

Die Menüführung des Trainingscomputers mit hochauflösender LCD-Anzeige ist beim FINNLO Ellipsentrainer EF90 für jede Altersgruppe einfach und selbsterklärend gestaltet. Der Benutzer hat die Wahl: Klassische Anzeige der Trainingsdaten und vielfältige Fitnessprogramme über den integrierten LCD-Bildschirm oder über das eigene Smartphone oder Tablet per Trainings-Apps. Ergänzend ermöglichen die ergonomisch angebrachten Handpulssensoren und der optionale Brustgurt über die Messung der Herzfrequenz eine komfortable Pulskontrolle während des Trainings. Der Ellipsentrainer FINNLO EF90 BT ist ein CleverFold-Gerät, welches durch das unkomplizierte "trainieren - klappen - wegrollen"-Prinzip eine enorme Platzersparnis von 60% erreicht.

Weitere Informationen: https://www.hammer.de/finnlo-ellipsentrainer-cleverfold-ef90.html

+++ Der Crosstrainer FINNLO CleverFold CF70 BT -

Trainieren - klappen - wegrollen +++

Auch der Crosstrainer FINNLO CleverFold CF70 BT ist neu in der Markenfamilie FINNLO by HAMMER. Wie der Ellipsentrainer EF90 BT ist der Crosstrainer CF70 BT ein CleverFold-Platzsparwunder bis 50%, mit Multimediakonsole, automatischen Fitnessprogrammen und App-Technik. Der Unterschied zum FINNLO Ellipsentrainer liegt im Gewicht des Schwungmassensystems, das beim Crosstrainer mit 22kg etwas leichter ausfällt.

Generell unterscheidet sich ein Ellipsentrainer u.a. durch die Position der Schwungscheibe von einem Crosstrainer. Bei einem Ellipsentrainer ist das Schwungrad vorn angebracht, bei einem Crosstrainer hinten am Gerät. Zudem arbeiten Ellipsentrainer mit einem flacheren Bewegungsablauf, wohingegen der Lauf bei einem Crosstrainer eher einer Auf- und Abwärtsbewegung ähnelt. Sowohl der Ellipsentrainer FINNLO EF90 BT als auch der Crosstrainer FINNLO CF70 BT sind Profigeräte von HAMMER, die ein gelenkschonendes Fitnesstraining im eigenen zu Hause ermöglichen und sich einfach und kompakt verstauen lassen.

Weitere Informationen: https://www.hammer.de/finnlo-ellipsentrainer-cleverfold-cf70.html

+++ Das Fitness-Highlight JumpStep by HAMMER +++

Neben den CleverFold-Geräten wird HAMMER Sport auf der ISPO 2020 auch das HAMMER JumpStep vorstellen. Das innovative 2in1 Trampolin mit Jump + Step Funktion bietet ein ganz besonderes Trainingserlebnis, denn es vereint die Vorteile eines Fitnesstrampolins mit einem flexibel aufgehängtem Step-Board und ermöglicht somit ein hochintensives, aber gelenkschonendes Training mit riesigem Spaßfaktor. Das JumpStep ist sowohl für Anfänger als auch Fitnessprofis geeignet, um zu Hause oder im Studio in kürzester Zeit maximal Kalorien zu verbrennen und gleichzeitig Kraft und Ausdauer zu stärken. Auf der ISPO 2020 wird es auf dem Fitnesstrampolin JumpStep täglich je fünf Showeinlagen mit Musik von Profi-Tänzern direkt auf dem HAMMER Sport Stand (Halle A6/Stand 324) geben.

Weitere Informationen: https://www.jumpstep.fitness

+++ HAMMER Sport auf der ISPO München 2020 besuchen +++

Ende Januar öffnet die jährlich stattfindende ISPO wieder ihre Tore. Die Münchener Fachmesse ist die weltweit führende Messe rund um Sport, Fitness und Gesundheit. Vom 26. bis 29. Januar 2020 ist die ISPO München in insgesamt 18 Hallen der B-2-B-Treffpunkt der Sportwelt, die Produktinnovationen aus Bereichen wie Snowsports, Outdoor, Health & Fitness, Urban und Teamsports präsentiert. Mehr als 85.000 Besucher und rund 2.800 Aussteller werden auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zu Marktsondierung, Informationsaustausch und Networking nutzen.

Zu finden ist HAMMER Sport in der Halle A6 am Stand 324. Ansprechpartner für Terminvereinbarungen vorab ist Frau Julia Eggle. Wer mehr über das JumpStep, die CleverFold-Geräte oder ebenfalls ausgestellte Kraftstationen und Ruderergometer erfahren und sie vor Ort selbst ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen, den Stand von HAMMER Sport zu besuchen.

Terminvereinbarungen für Gespräche und Interviews mit den Experten von HAMMER Sport sind bei Julia Eggle unter der Telefonnummer +49 731 974 88 580 oder per E-Mail unter eggle@hammer.de möglich.

Weitere Informationen: https://www.hammer.de

Über die HAMMER Sport AG

Die HAMMER SPORT AG befasst sich seit über 100 Jahren mit Herstellung und Vertrieb von Sportartikeln. Begonnen hat alles mit der Produktion von Tennisschlägern und Skiern aus Holz. Um dem Wachstum und der gestiegenen Markbedeutung gerecht zu werden, wurde die Firma 1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

HAMMER SPORT gehört heute zu den führenden Anbietern von Fitness- /Gesundheits- /und Freizeitprodukten in Europa. Nahezu 600 verschiedene Artikel umfasst das Produktprogramm von HAMMER Sport. Vertriebspartner und Händler in über 50 Ländern der Erde gehören zum Kundenstamm des Unternehmens. Die Expansion in weitere Länder wird systematisch weiterentwickelt. Neben dem Online-Vertrieb betreibt HAMMER Sport derzeit 16 stationäre Stores in Deutschland und der Schweiz.

Weitere Informationen:

www.hammer.de

www.jumpstep.fitness

