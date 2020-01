Freiwillige Feuerwehr Wangen setzt auf leistungsstarke Router-Lösungen

Ausfallsicher - auch wenn's mal brennt

Unterschleißheim/München, 14. Januar 2020 - Bei Einsätzen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist eine zuverlässige mobile Kommunikation unerlässlich. Da es gerade bei Feuerwehreinsätzen darum geht, schnellstmöglich und zielsicher Brände zu löschen sowie Leben zu retten, muss die Hard- und Software ausfallsicher zur Verfügung stehen. Neben einer einwandfreien Ausrüstung gehören zuverlässige IT-Kommunikationslösungen daher mittlerweile zum Standard vieler Rettungsfahrzeuge. So hat auch die Freiwillige Feuerwehr Wangen nach einer Router-Lösung für ihre Einsatzleitwagen gesucht, die eine unterbrechungsfreie LTE-Kommunikation ermöglichen.

Mobile Arbeitsplätze sind heutzutage auch bei BOS-Einheiten, zu denen unter anderem Feuerwehren zählen, üblich. Damit ein Einsatz gelingt, ist neben einer angemessenen Ausrüstung vor allem auch die Ausfallsicherheit der drahtlosen Verbindungen ins Internet essenziell. Aus diesem Grund gehört moderne IT inzwischen zum festen Bestandteil zahlreicher Rettungsfahrzeuge. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen nutzte in ihrem mit vier IT-Arbeitsplätzen und diverser Kommunikationstechnik ausgestatteten Einsatzleitwagen zunächst einen mobilen LTE-Router mit einem Modem und zwei SIM-Slots. Das System wies jedoch immer wieder Fehler auf, sodass sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem mobilen LTE-Router mit Dual-SIM und zwei Modems begaben. Fündig wurden sie schließlich bei der Vitel GmbH, einem Anbieter von industriellen Kommunikations- und Sicherheitslösungen und Peplink-Distributor in der DACH-Region.

Optimierte Umschaltzeiten für unterbrechungsfreies Internet

Während der Fahrt im Einsatzleitwagen muss die Verbindung auch dann sicher stehen, wenn der Router von einem Mobilfunknetz ins andere wechselt. Bei der vorherigen Lösung der Wangener Feuerwehr waren die Umschaltzeiten zu lang, und Internet-Sessions wurden einfach unterbrochen. Dies hatte zur Folge, dass bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort übermittelte Daten wie Satellitenbilder oder Einsatzinformationen nicht schnell genug ankamen. Mit einer Alternativlösung wollte die Freiwillige Feuerwehr diesem inakzeptablen Zustand Abhilfe schaffen.

Dank geeigneter Router-Lösung selbst härteste Einsätze überwinden

Beim Stöbern auf der Peplink-Webseite wurde die Wangener Feuerwehr auf Vitel aufmerksam und entschied sich nach einer ausführlichen Beratung durch den Value-Added-Distributor für den Peplink-Router MAX Transit Duo. Dieser ist speziell für das Transportwesen geeignet. Mit kompaktem Formfaktor, simultanem Dual-Band 11ac Wi-Fi und bis zu zwei Embedded-Mobilfunkmodems ermöglicht der Router Redundanz und bietet weitere Reserven, sofern das Datenvolumen des ersten SIM-Slots verbraucht sein sollte. Zusätzlich schützt der Router vor "weißen Flecken" durch das Umschalten auf einen anderen Mobilfunkbetreiber, der in dem betreffenden Gebiet eine LTE-Abdeckung bietet. Mit zwei LTE-Modems und der patentierten SpeedFusion-Technologie sorgt der Peplink-Router für unterbrechungsfreies mobiles Internet via LTE. Über die zentrale Management-Plattform InControl2 erfolgt sowohl die Administration als auch das Reporting und die Steuerung der Bandbreitennutzung. Die cloudbasierte Software ist als Geräteverwaltungs-, Überwachungs- und Reporting-Werkzeug konzipiert und lässt die Registrierung jedes Peplink-Gerätes zu.

Praxistest bestanden

"Die Peplink-Lösung wurde durch einen Systemintegrator von Vitel ausgeliefert und installiert", sagt Benedikt Locher von der Freiwilligen Feuerwehr Wangen. "Der Distributor stand uns beratend zur Seite und hat uns bei der individuellen Einrichtung der Modems für die verschiedenen Provider unterstützt, um so einen bestmöglichen Betrieb zu garantieren. Im Rahmen einer mehrwöchigen Testphase haben wir schnell gemerkt, was für eine gute Arbeit der MAX Transit Duo-Router leistet. Das Feedback des gesamten Teams war durchweg positiv. Wir freuen uns, mit dem Peplink-Router eine Lösung gefunden zu haben, die für eine stabile Internetverbindung sorgt und noch dazu einfach zu bedienen ist."

Die Vitel GmbH ist ein Value-Added-Distributor von Lösungen für Infrastruktur und Sicherheit. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausgewählte Hersteller und bietet ein umfangreiches Portfolio aus den Bereichen Sicherheitstechnik (Infrastruktur, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle), Transportwesen (Bus und Bahn, Straßen und Tunnel) sowie Industrial Ethernet (kabelgebundene und Wireless-Lösungen, Embedded Computing). Vitel unterstützt Kunden bei der Auswahl und Umsetzung ihrer Lösung. Dabei steht ihnen der Distributor über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfe sowie durch Trainings und Schulungen zu Produkten der Hersteller zur Seite.

Firmenkontakt

Vitel GmbH

Nadir Yilmaz

Max-Planck-Straße 10

85716 Unterschleißheim

+49 89-9542965-0

info@vitel.de

https://vitel.de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lena Schneider

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 (0)26 61-91 26 0-0

vitel@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

Vitel, Peplink, Router-Lösungen, Feuerwehr, Feuerwehr Wangen, BOS, LTE-Kommunikation, Einsatzleitwagen, Ausfallsicherheit