Fellow Consulting AG wird Infor Alliance Partner

München, Januar 2020 - Die Fellow Consulting AG, ein international tätiges Beratungshaus für Digitalisierungs- und Integrationsprojekte mit Stammsitz in Poing bei München, wird Infor Alliance Partner.

Infor, weltweit führender Anbieter von branchenspezifischer Business Software in der Cloud, bietet seinen Kunden Softwareprodukte für jeden Aspekt des Unternehmens an. Dabei stehen Benutzerfreundlichkeit sowie die Nutzung modernster Technologien an erster Stelle, um eine unternehmensweite digitale Transformation zu erreichen.

Der Alliance Partner Status ist das höchste Level, das Beratungspartner erreichen können. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Einführung und Integration von Unternehmenssoftware unterstützt die Fellow Consulting AG Kunden bei der Digitalisierung der Unternehmensabläufe.

Dabei spezialisiert sich das Beratungshaus auf die Infor Produktlinie Infor OS, die Cloud-Betriebsplattform die Geschäftsprozesse unternehmensweit integriert und mit Hilfe künstlicher Intelligenz operative Erkenntnisse bietet, wie sie für ein Unternehmen bisher noch nie möglich waren. Dies wird ergänzt durch die Produktlinie IDM Capture, die durch Erkennung und Digitalisierung von Dokumenten es den Unternehmen erlaubt, Prozesse zu automatisieren. Die laut Gartner führende Instandhaltungslösung Infor Enterprise Asset Management (EAM) mit ihren ausgereiften IoT Komponenten komplettiert das Leistungsangebot. Mit derzeit 10 ausgebildeten Beratern starten bereits die ersten gemeinsamen Projekte.

"Wir freuen uns, mit Infor unser Produktportfolio erweitern zu können, und unseren Kunden umfassende Dienstleitungen in der Systemintegration anbieten zu können. Die Infor Lösungen erleichtern es unseren Kunden, die digitale Transformation im Unternehmen aus einer Hand zu unterstützen." So Thomas Dillinger, Managing Partner der Fellow Consulting AG.

"Mit der Fellow Consulting AG und ihrer Erfahrung bei der Integration von Unternehmensanwendungen unterstützen wir unsere Kunden beim Anbinden von Fremdsystemen. " so Andreas Berthold-van der Molen, Direktor Allianz Partner, Infor Deutschland GmbH.

Über Infor

Infor ist einer der weltweit führenden Anbieter von Business-Cloud-Software, die auf ausgewählte Branchen spezialisiert ist. Mit 17.300 Angestellten und über 68.000 Kunden in mehr als 170 Ländern ist die Software von Infor auf Fortschritt programmiert. Weitere Informationen finden sich unter www.infor.de.

Die Fellow Consulting AG aus Poing bei München berät seit über 10 Jahren Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.

Wir wissen, wie unsere Kunden ihre digitale Vision umsetzen können. Zusammen mit unseren Partnern Infor, Amazon AWS, Microsoft Azure, SugarCRM und Ephesoft erwecken wir die Mission Digitalisierung zum Leben.

Wir fungieren für unsere Kunden als operativer und strategischer Spezialist sowie als Sparringspartner für die alltäglichen Herausforderungen der digitalen Transformation.

Kontakt

Fellow Consulting AG

Thomas Dillinger

Anzinger Straße 21

85586 Poing

08121-792980

info@fellow-consulting.de

http://www.fellow-consulting.de

Partnerschaft, Infor, Digitalisierung, Digitale Transformation, CRM, ERP, EAM, Infor OS, Infor ION