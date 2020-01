BRANDNEU bei Caseking - Kolink Big Chungus & Kolink Quantum RGB-Gehäuse

Berlin, 13.01.2020

Ab sofort sind zwei neue Gehäuse der für ihre innovativen und leistungsstarken Gehäuse renommierten Marke Kolink erhältlich. Bereits auf der gamescom 2019 zeigte Kolink das Big Chungus erstmals, nun können Interessierte das Showcase-Gehäuse auch in die eigenen vier Wände holen. Wem das Kolink Big Chungus zu viel ist, der kann auch auf das ebenfalls neue Kolink Quantum zurückgreifen. Hierbei handelt es sich um einen Midi-Tower im üblichen Format, der ebenso mit einigen Features wie einer adressierbaren RGB-LED-Beleuchtung auftrumpfen kann. Jetzt bei Caseking.

Kolink Big Chungus:

Das trapezförmige Big Chungus ist ein spektakuläres Show-Gehäuse, das andere Gaming-Cases verblassen lässt.

Durch die getönten Temperglas-Panels an den Seiten, der Vorderseite und sogar dem Deckel erlaubt das Aluminium-Gehäuse eine freie Sicht auf die verbaute Hardware. Hier bietet es sich vor allem an Custom-Wasserkühlung in Verbindung mit kraftstrotzender Hardware an, denn das Gehäuse kann an den zehn Lüfterslots bis zu zwei 360- und je einen 240- und 120-Millimeter-Radiator aufnehmen.

Vorinstalliert sind bereits fünf RGB-LED-Lüfter sowie zwei RGB-LED-Strips, um die Hardware richtig in Szene zu setzen. Gesteuert werden kann die Beleuchtung wahlweise per digital adressierbarem 3-Pin-Anschluss eines Mainboards oder Controllers, oder über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung.

Das umfangreich bestückte I/O-Panel beinhaltet auch einen USB-Typ-C-Anschluss.

Die Features des Kolink Big Chungus Showcases im Überblick:

- Extravagantes Showcase-Gehäuse für Mainboards bis E-ATX

- Beide Seitenteile, Vorderseite und Deckel aus getöntem Temperglas

- Rahmen und Sockel aus hochwertigem Aluminium

- Fünf vorinstallierte 120-mm-Lüfter mit digital adressierbaren RGB-LEDs

- LED-beleuchtete RGB-LED-Steuerung mit Infrarot-Fernbedienung

- Alternativ RGB-Steuerung per Mainboard über 3-Pin-5VDG-Anschluss

- Grafikkarten bis 335 Millimeter, CPU-Kühler bis 175 mm

- I/O-Panel mit 1x USB 3.1 Typ C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio In/Out

Kolink Quantum:

Beim Kolink Quantum handelt es sich um ein modernes Gaming-Case mit entsprechender RGB-Beleuchtung und Temperglas-Seitenpanel. Die Hardware im Inneren kann also auch hier begutachtet werden und wird zeitgleich durch den am Heck verbauten RGB-LED-Lüfter beleuchtet. Für einen aufgeräumten Innenraum sorgt die integrierte Netzteilabdeckung.

Auch an der Vorderseite befindet sich eine RGB-LED-Beleuchtung, und zwar in Form eines RGB-LED-Strips, der sich in dem diagonalen Mesh-Ausschnitt befindet. Der Mesh-Ausschnitt sorgt für einen optimierten Airflow, um auch leistungsstarke Hardware mit entsprechende Abwärme hervorragend zu kühlen. Unterstützt wird dies von der Mesh-Oberseite, die durch einen magnetischen Staubfilter ergänzt wird. Bis zu fünf Lüfter können für eine gute Belüftung sorgen.

Sowohl der RGB-LED-Lüfter als auch der RGB-LED-Strip können wahlweise über eine Taste am I/O-Panel oder über einen digital adressierbaren 3-Pin-Anschluss eines kompatiblen Mainboards gesteuert werden.

Die Features des Kolink Quantum Midi-Towers im Überblick:

- Schicker Midi-Tower für Mainboards bis E-ATX-Format

- Seitenteil aus Temperglas

- Front mit diagonalem Mesh-Ausschnitt

- Dezente digital adressierbare RGB-Beleuchtung an der Vorderseite

- Ein vorinstallierter 120-mm-Lüfter mit digital adressierbaren RGB-LEDs an der Rückseite

- Bis zu fünf 120-mm- und vier 140-mm-Lüfter insgesamt möglich

- Raum für Grafikkarten bis 340 Millimeter, CPU-Kühler bis 155 Millimeter

- I/O-Panel mit Steuerung für RGB-LEDs, 1x USB 3.0 und 2x USB 2.0

Die beiden Gehäuse bei Caseking: https://www.caseking.de/big-chungus

Die neuen Gehäuse Kolink Big Chungus und Kolink Quantum sind ab sofort zum Preis von 239,90 bzw. 54,90 Euro bei Caseking erhältlich.

