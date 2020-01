Senioren-Assistenz ergänzt Pflege

SeniorenAssistenz/Plöner Modell geht ins 15. Jahr

Irgendwann stehen die meisten älteren Menschen vor der Frage, ob sie das Leben in den eigenen vier Wänden auch weiterhin allein meistern können. Dabei geht es häufig um die kleinen Dinge des Alltags, die mit zunehmendem Alter immer schwerer fallen und die dann letztlich oft zur Entscheidung führen, in ein Seniorenheim umzuziehen.

BETREUT WOHNEN - IM EIGENEN ZUHAUSE

Wenn Behördengänge oder Arztbesuche zum Problem werden, der Umgang mit Handy oder Computer schwerfällt, ein feinfühliger Gesprächspartner fehlt oder einem ganz einfach nur die Decke auf den Kopf fällt, können professionelle Senioren-Assistenten dabei helfen, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen und wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Denn die ausgebildeten Assistenten unterstützen alte Menschen bei all den Dingen, für die Pflegedienste und Haushaltshilfen keine Zeit haben. Dadurch kann im Idealfall ein Heimaufenthalt hinausgezögert oder ganz vermieden werden. Die Unterstützung durch Senioren-Assistenten, die sich ganz individuell am persönlichen Bedarf orientieren, kann einmalig, regelmäßig, auf Dauer oder auch vorübergehend - etwa wenn Angehörige verhindert sind - angefordert werden. Als vom Finanzamt anerkannte haushaltsnahe Dienstleistung können die Kosten zu 20 Prozent in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. In vielen Bundesländern können Senioren-Assistenten auch Entlastungsleistungen über die Pflegekasse abrechnen. Unter www.die-senioren-assistenten.de gibt es alle weiteren Informationen zu dieser Dienstleistung.

SENIOREN-ASSISTENZ/PLÖNER MODELL - EIN BERUFSBILD SEIT 2006 - AUSZEICHNUNG DURCH KÖRBER-STIFTUNG

Das Berufsbild Senioren-Assistenz wurde von der ehemaligen Frauenbeauftragten Ute Büchmann erfunden. Bereits 2006 startete eine erste Seminarreihe, die als Pilotprojekt mit europäischen Mitteln gefördert wurde. Ausbilden lassen sich insbesondere Frauen, die aus den unterschiedlichsten beruflichen Bereichen kommen und die eine neue berufliche Perspektive in der Seniorenbetreuung gefunden haben. Die Ausbildung umfasst 120 Stunden und beinhaltet neben den Themen Rechtsfragen, Freizeit, Gesundheit und Psychologie auch das Know-how für den Weg in die Selbständigkeit als Senioren-Assistent. Eine intensive Nachbetreuung durch Vernetzung, Weiterbildungsmaßnahmen und Unterstützung bei der Kundengewinnung durch ein kostenloses Vermittlungsportal runden den Ausbildungsgang ab. Die Ausbildung in der Senioren-Assistenz/Plöner Modell wird an sechs Seminarorten in Deutschland angeboten. Im Raum Kiel, in Hamburg, Berlin, Kempen/NRW, Odenthal/NRW und Nürnberg. 2019 wurde Ute Büchmann mit dem hoch dotierten Zugabe-Preis der Körber-Stiftung als soziale Unternehmerin ausgezeichnet.

Büchmann Seminare KG ist staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung, der lebenserfahrene Menschen gezielt auf die professionelle Senioren-Assistenz/Plöner Modell vorbereitet. Der Begriff Senioren-Assistenz und die Senioren-Assistenz/Plöner Modell wurde 2006 von der Frauenbeauftragten Ute Büchmann entwickelt, um der ambulanten Seniorenbetreuung als Dienstleistung einen Namen zu geben. Er bezeichnet die nichtpflegerische Begleitung älterer Menschen.

Historie: 2006, im Alter von 52 Jahren, entdeckt Ute Büchmann eine Lücke: Nach ihrer Recherche gibt es noch keine Angebote zur sozialen Seniorenbegleitung. Sie "erfindet" die Senioren-Assistenz und gründet 2007 das Weiterbildungsunternehmen Ute Büchmann Seminare, das 2014 zum Familienunternehmen Büchmann Seminare KG wird. Dort werden lebenserfahrene Menschen als Senioren-Assistentinnen und -Assistenten qualifiziert. Senioren-Assistenten begleiten als selbständig tätige Dienstleister ältere Menschen mit oder ohne Pflegegrad in der häuslichen Umgebung. Sie sorgen für deren soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zunächst regional auf den Kreis Plön in Schleswig-Holstein ausgerichtet, wird das Konzept als Plöner Modell bekannt. 2019 wird Ute Büchmann für ihre soziale unternehmerische Leistung mit dem Zugabe-Preis der Körber Stiftung ausgezeichnet.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Lise-Meitner-Str. 1

24223 Schwentinental

04307 900-340

info@senioren-assistentin.de

www.senioren-assistentin.de

Seniorenbetreuung, Seniorenbegleitung, Senioren-Assistenz, Seniorenassistenz, Abrechnung Pflegekasse,