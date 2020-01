Schuhplus: DER Anbieter für attraktive Damenschuhe 42 und mehr

Exzellente Markenqualität

Große Füße brauchen große Schuhe. Übergrösse werden die Größen jenseits gängiger "Formate" genannt. Bei Damen fängt dies bereits bei dem Format Damenschuhe 42 (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) an, und das macht sich am Markt bemerkbar. Wie oft verlässt eine Frau enttäuscht ein Schuhgeschäft, weil die Auswahl schon für diese Größe recht beschränkt ist; ganz zu schweigen von weiteren Übergrößen.

Die Alternative: schuhplus-Angebote im Laden und im Internet

Wer große Füße hat, ist daher bei schuhplus bestens aufgehoben. Hier werden Damenschuhe 42 bis 46 angeboten (und Herrenschuhe zwischen 46 bis 54). Auch ist die Auswahl hervorragend, es stehen Hunderte von Schuhen zur Verfügung. Wer die Möglichkeit hat, sollte einmal in die drei großen Geschäfte in Dörverden (Landkreis Verden), Kaltenkirchen im Ohland-Park bei Hamburg oder im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port schauen. Für alle anderen sind die Modelle auf den umfangreichen Internetseiten zu sehen.

Der Shop ist Europas größtes Versandhaus und mit fünf Sternen ausgezeichnet. Manche Frau kennt schuhplus eventuell aus der Fernsehwerbung. Schon seit 2002 lassen sich hier schöne Schuhe finden. Somit verfügt das Haus über viel Erfahrung und berät die Kundinnen gern bei Fragen und Wünschen. Dazu steht eine Hotline zur Verfügung.

Damenschuhe 42 zu jedem Anlass

Für welchen Anlass werden die Schuhe benötigt? Wer neue Hausschuhe oder Clogs braucht, ist hier ebenso richtig wie jemand, der sich für eine Trekkingtour ausrüsten will. Damenschuhe 42 gibt es auch in den Themenbereichen Sandale, Sandalette und Zehentrenner. Diese Schuhe sind selbst im Winter gefragt, denn manche Frau geht auf Reisen und verbringt zumindest ein paar Wochen in wärmeren Gegenden. Für ein gelungenes Outfit am Strand und auf der Promenade braucht sie ebenso schöne wie praktische Schuhe in ihrer individuellen Größe.

Für den Winter bietet schuhplus nicht nur Stiefeletten und Stiefel an, sondern auch Schlittschuhe. So können auch Frauen mit großen Füßen eine Runde auf dem zugefrorenen See oder auf der Eisbahn drehen. Im Garten sind dafür oft Gummistiefel gefragt, ebenso an Regentagen oder bei einem Kurzurlaub am Meer. Sehr beliebt ist auch der Halbschuh, ob mit Schnürsenkeln oder mit Klettverschluss. An modischen Sneakern führt ebenfalls kein Weg vorbei.

Wie gut, dass sich jede Frau ab Damenschuhe 42 bei schuhplus mit ihren neuen Wunschmodellen ausstatten kann. Die bekannten Marken wie Mustang, Romika, Rieker und zahlreiche andere bieten in Sachen Qualität Produkte, die sich sehen lassen können. Sie stehen den Schuhen in kleineren Größen keineswegs nach. Auch bei Schuhen in Übergrößen finden sich tolle Farben, elegante Schnitte und zauberhafte Accessoires. Einfach losstöbern!

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

