Wohnmobile mieten in Duisburg - mit dem KumpelCamper

Michael Langemann hat seinen Traum wahr gemacht

Einsteigen und losfahren, Urlaub "on the road" - das Reisen mit dem Wohnmobil wird in den letzten Jahren immer beliebter. Auch Michael Langemann ist Camping-Fan und suchte im Frühling 2018 nach einem Wohnmobil, dass er für seinen Sommerurlaub mieten konnte. Doch im gesamten westlichen Ruhrgebiet war kein Wohnmobil mehr aufzutreiben. Das brachte ihn auf eine Idee: Eine Wohnmobilvermietung in Duisburg, zentral gelegen und leicht zu erreichen, mit einem Service der seinen eigenen Ansprüchen gerecht würde.

Heute, ein Jahr später, blickt er bereits auf eine voll ausgebuchte erste Urlaubssaison zurück. Deshalb hat Langemann seinen Service nun ausgebaut und präsentiert sich unter neuem Namen auf dem Sternbuschweg 77 in Duisburg. KumpelCamper heißt sein "Baby" jetzt, der Name soll die Dienstleistung auf angemesse Weise im westlichen Ruhrgebiet und darüber hinaus bekannt machen. An dem neu gestalteten Standort bietet Langemann zehn Wohnmobile und fünf Wohnwagen zu erschwinglichen Preisen zur Vermietung an, ebenso E-Roller und anderes Zubehör für einen unbeschwerten Urlaub. Familien mit Kindern sind genauso willkommen wie Alleinreisende oder Paare. Und auch Hunde dürfen mit auf die Reise gehen. Dass auch Anfänger die PS-starken Mobile steuern können, weiß Langemann aus Erfahrung: "Wir nehmen uns für jede Übergabe eine Stunde Zeit und bieten bei Bedarf auch eine Testfahrt an." Unglücklich, so versichert er uns mit einem Lächeln, sei jedenfalls noch keiner aus dem Urlaub zurückgekommen.

Wer eines der heiß begehrten Wohnmobile im Sommer 2020 mieten will, sollte sich allerdings beeilen: Aktuell sind noch einige Wohnmobile für die Hauptsaison verfügbar, die Zahl der Anfragen nimmt jedoch spürbar zu. Interessenten sind herzlich eingeladen, sich die Wohnmobile und Wohnwagen einmal vor Ort anzusehen - bevor die Wagen auch dieses Jahr wieder ausgebucht sind.

Die KumpelCamper sind eine Wohnmobilvermietung in Duisburg, die 2019 gegründet wurde. Der Inhaber Michael Langemann vermietet unter diesem Namen Wohnmobile und Wohnwagen zu erschwinglichen Preisen an Familien, Paare und Alleinreisende. Auch Hundehalter sind als Kunden willkommen.

Firmenkontakt

KumpelCamper Wohmobilvermietung

Michael Langemann

Sternbuschweg 77

47057 Duisburg

(0178) 3448195

info@kumpelcamper.de

http://www.kumpelcamper.de

