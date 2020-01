BÄRENSTARKE ABWEHRKRÄFTE

Viren eiskalt abgewehrt mit den LINDA Apotheken

Viele Menschen gehen erst dann in die Apotheke, wenn die Erkrankung be-reits ausgebrochen ist. Das muss nicht sein! Die LINDA Apotheken sorgen unter dem Motto "Viren? Eiskalt abgewehrt!" mit starken Aktionsprodukten dafür, dass sich das Immunsystem gar nicht erst den Erregern unterwirft. In den Aktionswochen bis zum 15.2.2020 macht LINDA Sie stark gegen Viren, Bakterien und andere Fressfeinde der Gesundheit. Darüber hinaus erwartet Kunden eine kompetente Beratung, damit sie genau das finden, was ihr Kör-per in der kalten Jahreszeit braucht.

Fast jeder hat gute Vorsätze im neuen Jahr: mehr Sport treiben, Zeit mit der Fami-lie verbringen, eine Sprache lernen - die Möglichkeiten sind endlos. Wenn Viren ins Spiel kommen, wird der Enthusiasmus jedoch schnell gebremst. Wer will schon mit triefender Nase ins Sportstudio oder in die Volkshochschule? Auch die Liebs-ten sind nicht begeistert, wenn Erreger durch das Haus fliegen. Wer trotz Erkältung zur Arbeit geht, kassiert außerdem feindselige Blicke von Kollegen. Krankheit macht einsam. Aber niemand zieht allein in den Kampf gegen die Viren. Das Im-munsystem ist immer bei uns - und man kann einiges tun, um es zu stärken.

Die LINDA Apotheken sind bestens ausgerüstet, um Kunden gegen den winterli-chen Ansturm der Erreger vorzubereiten. Eine wichtige Strategie ist Aufklärung - in der Apotheke, aber auch im exklusiven Beihefter LINDA SPEZIAL in der Apothe-ken Umschau der Ausgabe A Januar 2020. Darin ist auch ein PAYBACK Coupon1 enthalten. Mit dem kann man vom 2. Januar bis 15. Februar 2020 ganze 250 Ext-ra-Punkte ab 10 EUR Einkaufswert sammeln. Wer sich in den LINDA Apotheken eine Postkarte mit 15 %-Rabatt-Coupon sichert, spart beim Einkauf bares Geld.

-In zehn Tagen zum starken Immunsystem: Wobenzym immun

-Der Klassiker bei Vitamin-D-Mangel: VIGANTOL 1000 I.E. Vitamin D3 Tab-letten

-Für Aktive: GRIPPAL COMPLEX von Doppelherz system

-Die starke Kapsel: Probielle Immun von STADA

-Das leckere Geheimrezept: apoday Zink-Holunder

-Hält auch bei wenig Sonne gesund: Pure Encapsulations Vitamin D3 Liquid

-Neun Vitamine für Jung und Alt: Sanostol

-Das Gesamtpaket für den Winter: OVIVO A- Z + Lutein + Q10 Tabletten

-Zitronig und Honig: TANTUM NATURA Propolis

-Schmeckt und weckt die Lebensgeister: Curazink ImmunPlus

-Drei Tage Erkältung gespart: Esberitox COMPACT

