Jorge Soares ist neuer Vice President bei Stibo Systems

Dänisches Softwareunternehmen für Stammdatenverwaltung verstärkt Führungsteam

Jorge Soares hat am 1. Januar die Position des Vice President Channel & Alliances für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Stibo Systems eingenommen. Das dänische Softwareunternehmen ist weltweit führend mit seinen innovativen Lösungen zur Stammdatenverwaltung (Master Data Management). In seiner Funktion verantwortet Soares (54) das Partnermanagement des stark wachsenden Unternehmens.

Christian Oertzen, President EMEA, setzt mit dieser Erweiterung seiner Führungsmannschaft auf die weitere Expansion von Stibo Systems in der Region.

Soares verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Vertriebspositionen in der IT- und Telekommunikationsbranche. Er wechselt vom Softwareanbieter Citrix zu Stibo Systems. In vorherigen beruflichen Stationen war Jorge Soares unter anderem als Sales Director bei Veritas und als Head of Commercial Sales bei Symantec und bei EMC tätig.

Stibo Systems, das Master Data Management-Unternehmen, unterstützt den Erfolg seiner Kunden mit einem einzigartigen, nutzerorientierten Business-First-Ansatz. Die Lösungen von Stibo Systems sind die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen weltweit, die den strategischen Mehrwert ihrer Stammdaten nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine solide Basis für die digitale Transformation zu schaffen. Stibo Systems befindet sich im Privatbesitz und ist eine Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Sitz in Aarhus, Dänemark.

