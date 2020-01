EMIKO Akademie stellt Jahresprogramm 2020 vor

Webinare und Tipps über die sozialen Medien stehen im Fokus der aktuell vorgelegten Planung, die im Jahresablauf aber durchaus ergänzt werden kann.

Meckenheim 08.01.2020 "Insbesondere Webinare werden immer stärker nachgefragt", beginnt Silvia Schöneseiffen, Akademieleiterin der EMIKO Gruppe (https://www.sc-loetters.de/emiko/). Im Blick hat die leidenschaftliche EM-Expertin vor allen Dingen die Webinare zum "Zertifizierten EM-Berater/In" sowie das Basis Webinar "Was ist EM", die seit einigen Montane in Meckenheim angeboten werden. Diese Webinare wurden 2019 versuchsweise aufgenommen und ergänzen das Seminarprogramm.

Daneben bietet EMIKO natürlich weiterhin die Wochenendseminare zum "Zertifizierten EM-Berater/In" an. Diese Seminare erstrecken sich über 3 Tage und schließen eine Betriebsbesichtigung sowie ein ergänzendes Rahmenprogramm ein. "Wir stellen jedoch fest, dass unsere Teilnehmer immer weniger Zeit aufwenden möchten und Reisetätigkeiten vermeiden möchten. Und so haben wir dieses Webinar entwickelt. Es ist in einzelne Module unterteilt, die sich auf mehrere Termine verteilen. Verpasst man mal ein Webinar, kann man sich dieses anschauen, wann man möchte", erläutert die Akademieleiterin den Erfolg des neuen Formats.

Und so wurde das aktuell vorgestellte Seminarprogramm entsprechend ausgerichtet und weitere Webinare entwickelt, die durch Tipps über die sozialen Netzwerke ergänzt werden. Auch hier hat man in Meckenheim festgestellt, dass die entsprechenden Beiträge immer mehr gelesen und auch geteilt werden. Die Fangemeinde wächst, freut man sich beim EMIKO.

Insgesamt kann das Team der EMIKO Akademie auf eine erfreuliche Bilanz 2019 zurückblicken: 2019 wurden über Webinare und Webinar-Aufzeichnungen mehr als 1200 EM-Interessierte erreicht. Bei Präsenz-Seminaren und Workshops in Meckenheim waren es rund 130 Teilnehmer, die geschult werden konnten.

"An diese Erfolgsbilanz möchten wir 2020 unbedingt anknüpfen, denn mit EM liegen wir ganz klar im Trend. Effektive Mikroorganismen arbeiten nachhaltig und 100 % ökologisch und dies schon seit mehr als 20 Jahren", schließt Schöneseiffen, deren Aufgabe es ist, genau diese Botschaft zu verbreiten.

Fortgesetzt werden soll auch das Angebot von Workshops für Kinder. Hier konzertiert man sich auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum Bonn und den "Maustag 2020", den Silvia Schöneseiffen bereits fest im Kalender notiert hat. Die Resonanz der Eltern war sehr positiv, sodass es durchaus sein kann, dass man weitere Kinderworkshops anbieten wird. Hierzu führt Schöneseiffen aktuell Gespräche in der Region.

Weitere Informationen zur EMIKO Akademie finden Sie hier (https://www.emiko.de/akademie/).

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM Effektive Mikroorganismen® erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) von Prof. Higa zur Herstellung der Original EM®-Produkte in Japan, dem Entdecker der EM®-Technologie. Sie fertigt die EM®-Produkte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

Die EMIKO Handelsgesellschaft mbH ist für den Vertrieb der Produkte in Deutschland verantwortlich. Sie betreut und berät Endkunden und Händler. Zudem führt sie Lehrgänge zum Zertifizierten EM®-Berater durch und unterstützt aktiv die regionalen Händler bei ihren Marktauftritten. Sie sorgt für das Bekanntwerden der EM®-Technologie und ihrer Wirkweise.

Firmenkontakt

EMIKO Gruppe

Silvia Schöneseiffen

Mühlengrabenstraße 13

53340 Meckenheim

02225-95595-0

s.schoeneseiffen@emiko.de

www.emiko.de

Pressekontakt

SCL - Strategy Communication Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803

loetters@sc-loetters.de

www.sc-loetters.de

EMIKO, Meckenheim, Deutsches Museum Bonn, Mikroorganismen, Workshop, EMIKO Akademie, Silvia Schöneseiffen, Webinar, Webinare, Tipps, soziale Medien, Jahresprogramm, Kinderworkshops