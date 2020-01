Eine runde Sache: Design-Kaminofen inszeniert die Magie der Flammen

Effizient und innovativ: Einfach Heizen mit der fire+ Abbrandsteuerung

Was einen Kaminofen auszeichnet, ist gleichzeitig sein Zauber - das Feuer. Es ist der Mittelpunkt eines jeden Wohnzimmers. Eine Wärmequelle, die nachhaltig und umweltgerecht heizt. So wie der "Brunello" vom deutschen Hersteller Drooff.

Erhältlich ist der Design-Ofen in drei Höhen: Angefangen von der Variante "S" mit 113 cm, über "M" mit 128 cm bis hin zu stattlichen 164 cm als Modell "L". Dadurch passt er für verschiedenste Raumgrößen und unterschiedliche architektonische Gegebenheiten. Und dank seines immer gleichen Durchmessers von 45 cm überzeugt er nicht nur als kreisrunde Feuersäule. Seine ausgewogenen Proportionen fügen ihn harmonisch in jeden Wohnraum ein.

Der Stahlkorpus ist wahlweise schwarz oder metallisch-graubraun. Ein Farbton, der die edle Optik von Schiefer aufgreift. Der Brunello L wird zudem in fünf Verkleidungen aus Naturstein angeboten und lässt sich zusätzlich mit einem über 100 kg schweren Wärmespeicher ausstatten. Neben dem robusten Serpentinstein aus der Lombardei und dem klassischen Sandstein aus dem Himalaya sind dies portugiesischer Kalkstein mit eleganter creme-weißer Färbung und ein Speckstein aus Brasilien sowie grauer Sandstein aus China mit moderner Betonoptik..

Damit das Feuer stets optimal brennt, sind alle Brunello-Modelle mit der elektronischen Abbrand-Steuerung fire+ lieferbar, die ganz automatisch den Luftschieber je nach Holzmenge, Abbrandphase und Schornsteinzug justiert. Das Ergebnis ist ein gleichmäßig perfektes Kaminfeuer mit einem hohen Wirkungsgrad und niedrigen Emissionswerten. Dabei können als Brennstoff sowohl Scheitholz als auch Holzbriketts verwendet werden.

Die automatische Steuerung wird direkt am Gerät oder über eine App bedient und verfügt über drei Leistungsstufen: Power, Normal und Eco, wobei jederzeit zwischen den Stufen gewechselt werden kann. Power sorgt für schnelle Wärme. Bei Eco steht das Energiesparen im Vordergrund: Die Abbrandzeit verdoppelt sich, während das Holz sauber verbrennt. Hier spenden bereits drei Scheite milde Wärme für rund 90 Minuten. Und die 180°-Panoramascheibe sorgt für einen beeindruckenden Blick aufs Feuer. Weitere Informationen und alle Varianten im Überblick unter www.drooff-kaminofen.de

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.

Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion "Wälder brauchen Bäume" unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan "Kyrill" verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

