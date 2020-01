FKK-Campingplatz beliebtester Platz in Deutschland

camping.info ehrt Top 100 Campingplätze in Europa

Campingurlauber wählten den auf Freikörperkultur spezialisierten Campingplatz

'Naturisten FamilienSport und NaturCamp Sonnensee' aus Hannover zum beliebtesten Campingplatz in

Deutschland. Europaweit belegte die niedersächsische Ferienanlage Platz zwei. Das hat das fuhrende

europäische Informations- und Buchungsportal fur Campingurlaube www.camping.info im Rahmen des

camping.info Awards 2020 ermittelt. Europas Nummer eins ist zum vierten Mal in Folge Camping Grubhof in St.

Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau.

Der FKK-Campingplatz aus Hannover liegt im Herzen eines Landschaftsschutzgebietes direkt am Sonnensee und

bietet ganzjährig auf einer Fläche von 640.000 Quadratmetern viel Natur und zahlreiche Möglichkeiten fur

Erholung, Sport und Unterhaltung. Motto des Campinglatzes: Naturismus im Einklang mit der Natur erleben.

"Obwohl Naturismus nicht mehr den gleichen Stellenwert wie vor einigen Jahrzehnten hat, zeigt der

camping.info Award, dass diese Urlaubsform noch nicht verschwunden ist", erklärt Maximilian Möhrle,

Geschäftsfuhrer von camping.info mit Sitz in Berlin. Das beweisen auch die Zahlen: Der Deutsche Verband fur

Freikörperkultur hat rund 30.000 Mitglieder und auf camping.info sind mehr als 100 FKK-Campingplätze

gelistet.

Deutschland mit 64 Campingplätzen in den Top 100 vertreten

Unter rund 23.000 europäischen Campingplätzen aus 44 Ländern ist Deutschland mit 64 Campinganlagen in

den Top 100 und mit funf Plätzen in der Top 10-Rangliste vertreten. Neben dem FKK-Campingplatz "Naturisten

FamilienSport und NaturCamp Sonnensee" aus Hannover zählen die Ferienanlagen Campingpark Kuhlungsborn

(Mecklenburg-Vorpommern), Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Schleswig-Holstein), Camping Hopfensee

(Bayern) sowie Naturcamping Spitzenort (Schleswig-Holstein) zu den attraktivsten Campingplätzen in

Deutschland.

"Die Steigerungsraten der Campingbranche sind seit Jahren bemerkenswert und gehen weiterhin steil nach

oben. Noch nie begeisterten sich so viele Menschen in Deutschland fur den Campingurlaub", freut sich Möhrle

uber den Campingboom. "Campingurlaube zählen in Deutschland zu den wachstumsstärksten Urlaubsarten.

Daher wird auch die unkomplizierte Online-Buchung eines Campingplatzes fur die Betreiber und Urlauber

immer wichtiger", weiß Campingexperte Möhrle, der mit camping.info die Digitalisierung der Campingbranche

weiter vorantreiben möchte. Mehr als 2000 Campingplätze können bereits europaweit uber camping.info

gebucht werden. Bisher wickelte das Berliner Unternehmen mehr als 15.000 Online-Buchungen uber die

Webseite und die App ab.

Gesamte Campingbranche befindet sich im Aufschwung

Die statistischen Zahlen beweisen den Campingboom eindrucksvoll. Deutschlands Campingbranche freut sich

uber jährliche Steigerungen und verbuchte 2018 mit knapp 35 Millionen Nächtigungen einen neuen

Rekordstand. Ein Jahreszuwachs von rund elf Prozent. Das beliebteste Camping-Bundesland ist Bayern mit 6,2

Millionen Nächtigungen gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (5 Mio.) und Niedersachsen (4,9 Mio.). Auch

die Zahlen der zugelassenen Reisemobile (486.893) und Wohnwagen (654.073) steigen ständig und befinden

sich auf einem Höchststand.

camping.info Award: 148.864 Campingurlauber gaben 190.824 Bewertungen ab

Der camping.info Award, der 2020 bereits zum neunten Mal vergeben wird, zählt zu den begehrtesten

Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der

Campingurlauber. In Summe gaben 148.864 Campinggäste 190.824 Bewertungen ab. "Der camping.info Award

ist ein Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", erklärt Möhrle. "Somit haben auch

kleine Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt

zu werden."

Deutschlands beliebteste Campingplätze laut camping.info Award 2020

1. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Niedersachsen / Hannover / Europa Nr. 2

2. Campingpark Kuhlungsborn / Mecklenburg-Vorpommern / Kuhlungsborn / Europa Nr. 3

3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube / Europa Nr. 4

4. Camping Hopfensee / Bayern / Fussen im Allgäu / Europa Nr. 6

5. Naturcamping Spitzenort / Schleswig-Holstein / Plön / Europa Nr. 10

6. Panorama & Wellness-Campingplatz Großbuchlberg / Bayern / Mitterteich / Europa Nr. 11

7. Campingpark Sudheide / Niedersachsen / Winsen / Europa Nr. 12

8. Camping- & Freizeitpark LuxOase / Sachsen / Kleinröhrsdorf bei Dresden / Europa Nr. 14

9. Camping & Ostseeferienpark Walkyrien / Schleswig-Holstein / Schashagen / Europa Nr. 16

10. Camping am Deich / Niedersachsen / Krummhörn-Upleward / Europa Nr. 18

Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award

Top 10 Campingplätze in Europa laut camping.info Award 2020

1. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer

2. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Deutschland / Niedersachsen / Hannover

3. Campingpark Kuhlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kuhlungsborn

4. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube

5. Luxury Camping Schlosshof Resort / Italien / Sudtirol / Lana

6. Camping Hopfensee / Deutschland / Bayern / Fussen im Allgäu

7. Camping Village Marina di Venezia / Italien / Venetien / Cavallino

8. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich / Unterach, Mondsee

9. Camping Murinsel / Österreich / Steiermark / Großlobming

10. Naturcamping Spitzenort / Deutschland / Schleswig-Holstein / Plön

Weitere Informationen: www.camping.info | www.camping.info/award | www.facebook.com/Camping.Info

Download, weitere Bilder und Auswertungen unter: www.camping.info/presse

camping.info ist mit 23.042 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern der meistbesuchte

Online-Campingfuhrer im deutschsprachigen Raum. Mit der Webseite, gedruckten Reisefuhrern und Apps

unterstutzt camping.info Camper bei der Suche und Planung des perfekten Campingurlaubs. Gegrundet wurde

die Plattform 2007 vom Österreicher Erwin Oberascher. 2018 hat der Berliner Maximilian Möhrle (26) das

Portal ubernommen und den Sitz des Unternehmens nach Berlin ubersiedelt. Neben der Bereitstellung der

Informationen uber unterschiedlichste Campingplätze in ganz Europa steht camping.info mit seiner großen

Community fur einen regen Erfahrungsaustausch unter Campern und Outdoorfans. Mehr als 140.000 User

helfen dabei, die Campingplätze regelmäßig zu bewerten. Auf Facebook hat das Unternehmen uber 60.000

Fans, auf Instagram sind es 12.000. Aktuell enthält die camping.info-Website uber 190.000 Gästebewertungen,

222.000 Fotos und 3.200 Videos von Campingplätzen. Fur die Reiseziele Österreich, Schweiz, Sudtirol, Kroatien,

Deutschland und Italien sind im Eigenverlag gedruckte Campingfuhrer erhältlich. Ausgewählte Campingplätze

können via Webseite oder App direkt gebucht werden.

Kontakt

Camping.info GmbH

Maximilian Möhrle

Oranienburger Str. 27

10117 Berlin

+49 (0) 30 55109388

redaktion@camping.info

www.camping.info

Beste Campingplätze 2020, Camping Award, Camping, Campingplatz, Digitalisierung Campingbranche, Auszeichnung, FKK Camping