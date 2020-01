2N® INDOOR TOUCH 2.0: DER INTELLIGENTE HAUSHALT

Die stylische Indoor-Kommunikationsanlage 2N® Indoor Touch 2.0 für die Türsprechanlagen von 2N ist der Nachfolger des erfolgreichen Modells 2N® Indoor Touch, das mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Sie bietet ein 7"-HD-Display aus Hartglas, Wi-Fi-Verbindung und im Vergleich zu ihrem Vorgänger die vierfache Leistung für die Integration in Hausautomationssysteme. Es handelt sich um das High-End Modell in der Baureihe der 2N-Innensprechstellen, die vor allem für Wohnhäuser vorgesehen sind.

Die Firma 2N, der weltweit größte Hersteller von IP-Sprechanlagen, präsentiert die neue stilvolle Multifunktions-Kommunikationsanlage 2N® Indoor Touch 2.0, die zur Annahme von Videoanrufen von 2N-Sprechanlagen und zur Zutrittssteuerung dient. Sie bietet jedoch auch die Möglichkeit der Verwaltung von automatischen Elementen im Haushalt und in Büroräumen.

Einfache Bedienung im attraktiven Design

Die Innensprechstelle 2N® Indoor Touch 2.0 ist mit einem 7"-Farb-Touchscreen ausgerüstet, welcher nicht nur durch seine detaillierte Darstellung der potentiellen Besucher, sondern dank seiner Oberfläche aus 4 mm starkem Hartglas auch durch seine Kratzbeständigkeit überzeugt. Der Monitor hat eine angenehme Neigung, die gemeinsam mit der speziell entwickelten Benutzeroberfläche eine sehr einfache Bedienung garantiert - die meistbenutzten Anwendungen sind mit einem Klick verfügbar. Das stilvolle Design aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen blieb im Vergleich zur Vorgängerversion des mit dem prestigeträchtigen Red Dot Award 2017 ausgezeichneten Modells unverändert und sorgt dafür, dass das Gerät sich auch für sehr luxuriöse Innenräume eignet.

Der Benutzer kann sich mit Hilfe dieses Gerät das Live-Videobild von der Sprechanlage anzeigen lassen und sich so einen Überblick über das aktuelle Geschehen vor der Tür verschaffen oder verpasste Anrufe oder Nachrichten aufrufen. Unerwarteten Besuchern bietet das Kommunikationsgerät nämlich die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Die Aufzeichnung enthält zudem das Video von der Türsprechanlage. Für die perfekte Verständlichkeit ohne Echos sorgt der Klang in HD-Qualität.

Höhere Leistung und Anwendungen Dritter für den intelligenten Haushalt

Gegenüber der Vorgängerversion ist die 2N® Indoor Touch 2.0 mit einer leistungsfähigeren Hardware ausgerüstet und verfügt über eine etwa 4x höhere Rechenleistung. 2N® Indoor Touch 2.0 wird mit der vorinstallierten Lizenz für die Integration von Anwendungen Dritter für Android-Geräte geliefert, die beispielsweise für Hausautomationssysteme vorgesehen sind. Der Benutzer kann somit nicht nur die Kommunikation mit den Besuchern an der Tür, sondern auch zum Beispiel die Bedienung von Klimaanlage, Beleuchtung, Hauskameras, Rollläden oder das Abspielen von Musik kontrollieren.

