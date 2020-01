Wineo 1000 PURline - Pure Natürlichkeit für Zuhause

Von der Natur inspiriert - für das Leben gemacht

Legen Sie viel Wert auf nachhaltige Produkte? Wünschen Sie sich eine natürliche, gesunde Umgebung zum Wohnen? Dann sollten schädliche Stoffe in Ihrem Zuhause soweit wie möglich draußen bleiben. Hier kommt der Wineo 1000 PURLINE Bioboden (https://wiplano.de/wineo-1000) zum Einsatz, der genau der richtige Bodenbelag für Nutzer mit hohen Ansprüchen ist. Er ist äußerst strapazierfähig und pflegeleicht, geruchsneutral und frei von schädlichen Emissionen, daher gesundheitlich völlig unbedenklich und trotzdem beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. Damit ist PURline wahrscheinlich der ökologischste elastische Bodenbelag auf dem Markt. wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten natürlichen Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. Auf den Zusatz von Chlor, Weichmachern und Lösungsmitteln wurde komplett verzichtet. Selbst bei der Herstellung von PURline wird zu 100% klimaneutrale Energie eingesetzt. Neben den hervorragenden Eigenschaften in puncto Nachhaltigkeit und Langlebigkeit besitzt der Wineo 1000 und 1500 PURLINE Bioboden eine vorzügliche UV-Beständigkeit, ist sehr gut chemikalienbeständig und super für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Auch das Verlegen auf einer Fußbodenheizung ist überhaupt kein Problem. Selbst schwere Möbel hinterlassen keinerlei Abdrücke. Noch dazu ist der Bodenbelag geräuscharm und gelenkschonend durch die dauerelastische, weiche Oberfläche. Für wineo PURline Bioboden spricht auch die seitens des Herstellers ausgeschriebene Garantie von 30 Jahren, bei Einhaltung der Herstellervorgaben zu Einbau und Pflege des Produkts. Ob Sie jetzt rustikales Holz Design lieber mögen oder edle Stein Designs, bei uns ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Unterschieden wird dabei in Wineo 1000, für das gemütliche Zuhause und Wineo PURline 1500, für den gewerblichen Bereich, einerseits als Planken und andererseits als Rollenware. Schauen Sie sich gern einmal die großartige Wineo 1000 XXL Kollektion mit ihren großformatigen Landhausdielen mit integrierter Trittschalldämmung an, so schnell haben Sie noch nie einen Bodenbelag fertiggestellt! weiter lesen... (https://wiplano.de/wineo-1000-und-1500-purline-pure-natuerlichkeit-fuer-zuhause)

Wiplano.de - Bei uns kaufen Sie günstige Bodenbeläge, wie zum Beispiel Teppichboden, Parkett, Laminat oder Vinylboden und verwirklichen Ihre Wohnträume.

Kontakt

Profilor GmbH

Rico Köhler

OdF.Platz 2

16775 Löenberger Land

033094719870

social@wiplano.de

https://wiplano.de

wineo 1000,bioboden,pvc-frei,klick-vinyl,wineo,wiplano