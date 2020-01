Smarter Kaminofen: LED-Anzeige gibt grünes Licht für sauberes Heizen

Ob du gut heizt oder nicht, zeigt dir stets das Licht

"Der Ofen ist aus". Während im Volksmund die Redensart für viele Situationen angewendet wird, ist sie für wenig erfahrene Besitzer eines Kaminofens durchaus wortwörtlich zu verstehen. Denn besonders bei Anfängern erlischt so manches Feuer leider früher, als beabsichtigt. Es braucht ein wenig Zeit, bis Ofenbesitzer ein Gespür dafür haben, wann Holzscheite nachgelegt werden sollten und wie die Verbrennungsluft optimal einzustellen ist.

Die elektronische Heizhilfe des ostfriesischen Ofenherstellers LEDA unterstützt dabei, dieses Gefühl zu entwickeln und sorgt dafür, dass der Ofen mit der richtigen Temperatur betrieben wird. So entsteht vom ersten Knistern an eine behagliche Atmosphäre.

Die Heizhilfe ist als dezente LED-Leuchte optional im Sockel der Ofen-Modelle PEPPA und CORNA platziert. Drei verschiedene Farben zeigen dem Betreiber an, ob die Temperatur im Brennraum der Abbrandphase entspricht oder ob ein Eingreifen nötig ist. Rot bedeutet: Zu große Hitze. Blau heißt: Zu geringe Temperatur. Und Grün signalisiert: Alles ok! Luftzufuhr und Scheitmenge sind richtig aufeinander eingestellt - so verbrennt das Holz gleichermaßen wirtschaftlich und umweltgerecht. Optional kann ein Katalysator eingebaut werden, der die Emissionen noch weiter mindert.

Kein Wunder also, das PEPPA und CORNA der für Kaminöfen höchstmöglichen Energieeffizienzklasse A+ zugeordnet sind. Mit einer Heizleistung von vier kW eignen sich die beiden schlanken Gussöfen - der eine elegant rund, der andere stilvoll eckig - besonders für Niedrigenergiehäuser mit einem hohen Dämmstandard. Denn diese Gebäude haben nur einen geringen Wärmebedarf. Und wird mehr Leistung an einem kalten Winterabend benötigt, dann ist das kein Problem, da beide Kaminöfen auch für sechs kW geprüft und zertifiziert sind. Die doppelte Prüfung sorgt dafür, dass sie sowohl mit kleiner als auch mit großer Holzauflage stets klimaschonend heizen.

LEDA Werk GmbH & Co. KG - Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

