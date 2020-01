SIMWERT Topseller 2020 MAXX ROYAL für AY YILDIZ Partner

SIMWERT schickt seine Besten in den Luxusurlaub

Auch 2020 wird besonderes Engagement bei der Prepaid Distribution von Tarifen unserer Partner - allen voran AY YILDIZ - mit einem spektakulären Urlaub belohnt. Mit genügend Punkten auf dem Distributionskonto steht allen SIMWERT-Partnern der Weg in einen unvergesslichen Urlaub offen. 2020 geht es wieder an die türkische Riviera in das MAXX ROYAL Golf & Spa Resort in Belek. Unterbringung, Betreuung, Service und Angebote sind dem Engagement der SIMWERT-Besten angemessen, denn es handelt sich beim MAXX ROYAL um ein Sieben-Sterne-Hotel, das dem Paradies schon sehr nahekommt.

Gute Chancen auf einen Platz im Flieger haben alle SIMWERT-Partner, die vom ersten Tag an ihr persönliches Punktekonto füllen. Der Wettlauf für die Luxusreise 2020 beginnt unmittelbar am 01. Januar, dauert drei Monate und endet erst am 31. März 2020. Damit bleiben den Interessenten exakt 90 Tage, um mit ihrer Prepaid Distribution für AY YILDIZ und andere Vertriebspartner zu punkten. Wie bereits 2019 werden in diesen 90 Tagen allen Vertriebspartnern für die Vermarktung unterschiedlicher Tarif- und Datenoptionen Punkte gutgeschrieben. Ist die Summe aller Punkte dann "rekordverdächtig", könnte das die Freifahrt in einen Verwöhn-Urlaub der Extraklasse sein.

Welche Vertriebspartner aus der SIMWERT-Familie am Ende unsere Topseller 2020 sind, wird kurz nach Beendigung der drei Monate bekannt gegeben. Der Zeitraum der Incentive-Reise 2020 in das edle "MAXX ROYAL Golf & Spa Resort" in Belek ist dann der 15. April bis zum 19. April 2020.

Wir bei SIMWERT sind sehr stolz auf unsere Vertriebspartner, weil wir genau wissen, mit welchen Feuer jeder Einzelne unsere Vermarktung unterstützt. Die ausgelobte Incentive - Reise soll ein kleines Dankeschön für all das Engagement, die Mühe und Herzblut sein, dass unsere Partner Tag für Tag in SIMWERT investieren. Wir betrachten die Kooperation als besonders wichtig, hochwertig und diese Eigenschaften sollen sich in der Luxusreise nach Belek widerspiegeln. Dafür ist das ausgesuchte Hotel mit seinen sieben Sternen gerade gut genug.

Wir freuen uns bereits jetzt sehr auf gute Vermarktungen im Jahr 2020 und damit auch auf viele gesammelte Punkte und wünschen den Besten schon jetzt einen traumhaften Luxusurlaub an der türkischen Riviera.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

Firmenkontakt

SIMWERT GmbH

Tuncay YIlmaz

Osloer Straße 100

13359 Berlin

03048479544

t.yilmaz@simwert.de

http://www.simwert.de

Pressekontakt

SIMWERT GmbH

Tuncay Yilmaz

Osloer Straße 100

13359 Berlin

03048479544

t.yilmaz@simwert.de

http://www.simwert.de

Ay Yildiz, Prepaid, Simwert, Distribution, Maxx Royal, Incentive,