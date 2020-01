Ratgeber: Wichtige Tipps für die Regentonne in Ihrem Garten

Wer einen Garten hat, nutzt in vielen Fällen auch Regentonnen, um wertvolles Regenwasser nutzbar zu machen. Um die Tonnen effektiv nutzen zu können und die richtigen Modelle für den eigenen Garten zu wählen, brauchen Sie allerdings etwas Hintergrundwissen. Dieses bietet jetzt ein kostenloser Ratgeber auf klaeranlagen-vergleich.de.

Welche Vorteile haben Regentonnen?

Mit einer Regentonne im eigenen Garten gehen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Gleichzeitig sparen Sie Wasserkosten und Abwassergebühren. Und: Pflanzen vertragen Regenwasser noch deutlich besser als Leitungswasser. Sie werden es Ihnen mit üppigerem Wachstum danken, wenn Sie sie regelmäßig mit Regenwasser versorgen. Besonders empfindliche Pflanzen wie Rhododendren schätzen das Regenwasser.

Eine Möglichkeit zur Regenwassernutzung sind unterirdische Zisternen. Wenn das aus Platz- oder Geldgründen nicht möglich ist, sind Regentonnen und kleinere Tanks eine optimale Alternative. Ein Regenfass hat ein durchschnittliches Fassungsvolumen von 200 Litern. Wenn Sie es mit einem zweiten Fass verkoppeln, können Sie dieses Volumen leicht verdoppeln. Wenn Sie größeren Bedarf haben, ist ein Wassertank mit etwa 1000 Litern eine gute Option. Wichtig ist dann ein stabiles Fundament wegen des hohen Gewichts.

Ratgeber hilft bei der Auswahl der passenden Regentonne

Welche Regentonne ist für Ihren Garten besonders gut geeignet? Wenn Sie sich diese Frage stellen, sollten Sie sich unbedingt den kostenlosen Regentonnen-Ratgeber auf klaeranlagen-vergleich.de (https://www.klaeranlagen-vergleich.de/wichtige-tipps-fuer-die-regentonne-in-ihrem-garten.html) anschauen. Dort erfahren Sie zum Beispiel, wie viel Wasser Ihr Garten benötigt und wie groß dementsprechend Ihr Wassertank sein sollte. Außerdem beantwortet der Ratgeber unter anderem diese Fragen:

- Wie viel Regenwasser liefert mein Dach?

- Was zeichnet eine gute Regentonne aus?

- Braucht die Tonne einen Deckel?

- Muss das Wasser gefiltert werden?

- Wie wird das Wasser entnommen?

- Wo kann ich die passende Regentonne kaufen?

- Was muss ich beim Aufstellen einer Regenwassertonne beachten?

- Wie erstelle ich ein passendes Fundament?

- Benötige ich eine Pumpe für meinen Regenwassertank?

- Wie kann man Regentonnen verbinden?

- Wie pflege ich meinen Regenwassertank?

- Was mache ich bei Mückenlarven in der Regentonne?

Außerdem bekommen Sie Tipps zum Gießen mit Regenwasser. Den kostenlosen Ratgeber finden Sie hier: https://www.klaeranlagen-vergleich.de/wichtige-tipps-fuer-die-regentonne-in-ihrem-garten.html

