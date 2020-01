Villen der Belfry Nordic Collection zeichnen sich durch modernes skandinavisches Design aus

Wer träumt nicht von einem eigenen Pool im großflächigen Garten und einem Whirlpool auf der Dachterrasse mit einer atemberaubenden Aussicht auf das Meer? In den zehn exklusiven Villen der Belfry Collection kann dieser Traum schon bald Realität werden. Zusätzlich überzeugen die luxuriösen Häuser durch eine hochwertige Bauweise, weite Fensterfronten und lichtdurchflutete Zimmer sowie eine einzigartige Wohnlage in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen renommierten Golfplätzen. Gelegen inmitten herrlicher Natur gehören die Villen von Belfry Nordic Collection zu den Diamanten an der New Golden Mile.

"Die zehn hochwertigen Luxusvillen der Belfry Nordic Collection sind im skandinavischen Design errichtet und zeichnen sich durch Eleganz, Minimalismus und Funktionalität aus. Erbaut mit hochwertigen Materialien, ausgestattet mit einer exklusiven Inneneinrichtung und energieeffizienten Installationen bieten die Villen der Belfry Nordic Collection einen luxuriösen Lebensstil in einer der Top-Lagen an der gesamten Costa del Sol", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Vor allem Golfliebhaber schätzen und genießen die Lage der Luxusvillen der Belfry Nordic Collection. Denn die große Auswahl an erstklassigen Golfplätzen, wie beispielsweise dem Los Flamingos Golfclub, dem Atalaya Golf & Country Club, El Paraiso Golf oder Marbella Club Golf Resort lassen jedes Golferherz höherschlagen. Zudem profitieren Bewohner von dem großen Freizeit- und Wellnessangebot des exklusiven Clubhauses des benachbarten El Campaniero Golf Clubs.

Doch auch Zuhause lässt sich das Wellnessangebot sehen. So können Bewohner den Sonnenuntergang aus dem Whirlpool auf der Dachterrasse genießen oder sich eine Abkühlung im Pool des privaten und gepflegten Gartens genehmigen. Wenn der Hunger ruft, lädt die große, zentral gelegene Küche zum gemeinsamen Kochen ein. Dank des offenen Wohnkonzepts ist der Übergang zwischen dem Wohn- und Essbereich und der Küche fließend. Die Fensterfront erstreckt sich über die gesamte Deckenhöhe und verbindet, dank einer modernen Schiebetür, den Außen- mit dem Innenbereich. So vergrößert sich die 150 Quadratmeter große Wohnfläche zu einem offenen Wohn- und Lebensraum inmitten einer atemberaubenden Naturlandschaft.

Wer sich noch mehr Wohnraum in seiner Villa wünscht, hat die Möglichkeit, seine Villa auszubauen und individuell zu gestalten. Ob mit weiteren Schlaf- oder Gästezimmern, einem Spa Bereich mit Sauna oder einem Heimkino, den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen zu Belfry Nordic Collection in deutscher und Belfry Nordic Collection in englischer Sprache sowie zu Wohnung kaufen Estepona finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com.

