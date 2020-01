Essener Elektriker 24 Stunden Notdienst

Ihr Elektronotdienst in Essen hat die Rufnummer 0176 747 05 747. - Eine Nummer gegen Kummer.

Sie haben gerade einen Stromausfall? Im ganzen Haus / in der Wohnung, in Teilbereichen wie z.B. der Küche oder im Wohnzimmer? Der Anschluss eines elektrischen Geräts macht Probleme? Die Sicherung fliegt ständig raus? Dann rufen Sie uns an, und ein Mitarbeiter unseres Elektronotdienstes für Essen ist quasi schon unterwegs zu Ihnen. Für weniger dringende Angelegenheiten kommen wir gerne auch zum Wunschtermin zu Ihnen raus. Morgen, übermorgen, zeitnah. Fragen Sie bei Bedarf einfach danach, nennen Sie uns Ihre Wünsche!

Als lokaler Elektronotdienst kennen wir die Stadt wie unsere Westentasche. Schnell in der Essener Innenstadt, für viele die "Ruhrmetropole anne A40", oder nach Werden bzw. Kettwig, schnell bei Ihnen in den teils verwinkelten "historischen" Stadtteilen mit Fachwerk, Charme und ganz viel Lebensfreude; immer so flott wie möglich über historische Kopfsteinpflaster zu den restaurierten Altbauten oder zum modernen Reihenhaus. Schnell zu Ihnen im Notdienst. Wir kennen uns aus in Essen und finden so auch den kürzesten Weg. Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich ganz oder teilweise vom Stromnetz getrennt haben - und ganz schnell wieder Ihr trautes Heim beleuchten / vollumfänglich nutzen wollen. Ob auf der Einkaufsstraße am Rathaus in der Essener Stadtmitte, ob in Huttrop, in Holthausen oder im Werdener Villenviertel: Ihr Essener Elektronotdienst findet ortskundig und kompetent ganz schnell den Weg zum Objekt.

24 Stunden Elektro - Notdienst für Essen

Elektroleitungen wollen professionell verlegt und im Falle eines Falles auch professionell repariert werden.

Ob Neuverlegung oder Reparatur im Notdienst. Ob Starkstrom für den Herd oder die perfekte Beleuchtung vor / hinter dem Fernseher. Ob im Badezimmer oder in der Küche. Fragen Sie uns. - Wir sind gerne für Sie da!

Elektronotdienst in Essen Kadir

Schnelle Hilfe in Notfällen rund um die Uhr, auf Termin bei Aufträgen, die zeitnah erledigt werden sollen. Bei Umbauten, Umzügen, Leitungsverlegungen, Installationen von Starkstromleitungen, beim Anschluss von Elektroherden und mehr.

Kontakt

Elektronotdienst

Rezhwan Kadir

Schopenhauerweg 14

45279 Essen

0163 957 3003

info@elektronotdienst-essen.nu

https://elektronotdienst-essen.nu

