WomenTech Network erstmals in Berlin

Die Veranstaltung bringt Tech-Talente mit Unternehmen zusammen, die Diversity großschreiben.

Berlin, 30.12.2019 - Im Vergleich mit Männern netzwerken Frauen zu wenig. Besonders eklatant ist der Geschlechterunterschied in der Technologiebranche. Die erste Ausgabe in einer Reihe von Veranstaltungen des WomenTech Network will das ändern - am 21. Januar um 18.30 Uhr im Büro des Start-Ups SumUp in der Grunerstraße 13 in Berlin

"WomenTech Berlin Events" verbinden Ingenieurinnen, Daten-Wissenschaftlerinnen, UX-Designerinnen, Produktmanagerinnen und andere technische Talente mit Unternehmen, die Vielfalt in den Vordergrund stellen,

Das richtige Unternehmen zu finden, das einen wirklich vielfältigen technischen Arbeitsbereich lebt, kann ein herausfordernder Prozess sein. Zahlen aus der Technologiebranche zeigen, dass traditionell die meisten Teilnehmer an Tech-Konferenzen männlich sind. Frauen sind bei diesen Veranstaltungen deutlich seltener als Teilnehmerinnen oder Referentinnen vertreten. Am 21. Januar erhalten Frauen im Tech-Sektor in Berlin eine Plattform, auf der sie sich über ein Speed-Networking-Format mit Unternehmen und Start-ups austauschen können, die Wert auf Vielfalt legen.

"Wir freuen uns, unser globales Netzwerk mit einem brandneuen Kapitel in Berlin, eines der dynamischsten Technologiezentren Europas, zu erweitern", sagte Anna Radulovski, CEO und Gründerin von WomenTech Network.

Als eine der ersten Veranstaltungen dieser Art in Berlin von WomenTech Network & Coding Girls bietet sie Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich mit Unternehmen zu vernetzen. Um teilnehmen zu können, ist eine Einladung notwendig. Interessentinnen, die eine Einladung anfordern möchten, können sich hier anmelden: www.womentech.net/grow-your-network

Der Veranstalter, SumUp, erklärt: "Es ist wirklich aufregend, die Mission von WomenTech Network und Coding Girls zu unterstützen und Veranstaltungen zu organisieren, die eine Plattform für Vielfalt und Wachstum bieten."

WomenTech Network ist global ausgerichtet und hat das Ziel Berlin als europäisches Sprungbrett für Top-Talente auszubauen, um heimischen Technologieunternehmen und Start-ups zu helfen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, "Diversity & Inclusion" zu priorisieren.

Details zu WomenTech und zu allen globalen Veranstaltungen, Neuigkeiten und Updates sind auf der Website des Netzwerkes zu finden: www.womentech.net. Aktuelle Updates gibt es zudem auf der Facebook-Seite von WomenTech.

Ansprechpartnerin für Partnerschaften oder Sponsoring der Veranstaltungen von WomenTech ist Anna Radulovski anna@womentech.net.

Über das WOMENTECH-Netzwerk

Das WomenTech Network verbindet als globale Community Technologie-Talente mit Unternehmen, die Vielfalt in den Vordergrund stellen und ein Umfeld der Zugehörigkeit schaffen. Als Gemeinschaftsinitiative von Coding Girls, Tallocate und Tech Family Ventures kombiniert es verschiedene Netzwerke und Möglichkeiten von führenden Technologieunternehmen bis hin zu dynamischen Startups.

Weitere Informationen finden Sie unter www.womentech.net

Pressekontakt:

Anna Radulovski

anna+team@womentech.net

+352661536253

Berlin, 13.12.2020

Das WomenTech Network verbindet als globale Community Technologie-Talente mit Unternehmen, die Vielfalt in den Vordergrund stellen und ein Umfeld der Zugehörigkeit schaffen. Als Gemeinschaftsinitiative von Coding Girls, Tallocate und Tech Family Ventures kombiniert es verschiedene Netzwerke und Möglichkeiten von führenden Technologieunternehmen bis hin zu dynamischen Startups.

Kontakt

WomenTech Network

Anna Radulovski

El Monte Ave Ste C #707 1049

94040 Mountain View, Silicon Valley

+352661538250

anna@womentech.net

https://www.womentech.net

WomenTech, Women in tech, Women in technology, software engineers, UX designers, product managers.