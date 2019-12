Thomas Isslers Jahresrückblick 2019

Marketing-Automation als Top-Thema des Jahres

2019 bleibt bei Thomas Issler als Jahr der grossen Umstellungen in Erinnerung. Dabei standen die Themen Marketing-Automation, virtuelles Büro und Digitalisierung ganz besonders im Fokus. Optimiert wurde u.a. die eigene interne Technik. Das Customer Relationship Management (CRM), die Terminplanung und -vergabe, sowie die Mailprozesse wurden über Schnittstellen verbunden. Zusätzlich wurden durchgängige Kampagnen und automatische Prozesse eingerichtet. Ein einheitlicher Datenbestand und effizientes, zeitsparendes Arbeiten stehen als Ergebnis.

Beim Internet Marketing College wurde ein neuer interner Mitgliederbereich eingeführt. Viele Seminare wurden als Videos verfilmt, die man ab sofort zeitlich ungebunden ganz komfortabel in "Einzelhäppchen" anschauen kann. Zusätzlich wurden viele Arbeitsblätter und vertiefende Unterlagen erstellt, so dass die Seminar-Teilnehmer noch nachhaltiger von den Ausbildungsinhalten profitieren. Als neues Live-Format wurde die "Aktuelle Stunde" eingeführt. Die neue Ausbildung zum Online-Marketing Manager startete erstmalig im September 2019. Sie enthält 21 Online-Kurse mit ca. 200 Einzel-Videos und Live-Events. Enthalten im Mitgliederbereich sind ausserdem zahlreiche kostenfreie Angebote zum Reinschnuppern, u.a. gibt es das Webinar "Selbständig mit der eigenen Internet-Agentur", in dem Konzept und Umfang der neuen Online-Marketing-Manager Ausbildung erklärt werden.

Ergänzend zur Online-Marketing-Manager Ausbildung wurde der 2-Tages-Workshop "Ihr erfolgreiches Online-Business: Von Null auf 5-stellig in einem Jahr" neu erstellt. Der Titel ist bewusst provokativ, da viele Internet-Agenturen seit Jahren relativ erfolglos arbeiten und sich nur knapp oberhalb des Existenzminimums bewegen. Im Workshop wird gezeigt wie man als Internet-Agentur seinen Firmenkunden gute Dienste leistet und gleichzeitig selbst davon profitiert. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Abgerundet - und nach Aussen hin dokumentiert - wurden die Internet Marketing College Aktivitäten durch ein neues Logo, das optisch an das alte Logo angelehnt wurde, jedoch deutlich moderner und frischer wirkt. Der Untertitel wurde von "Spielend leicht lernen mit System" zu "Mit System zum Erfolg" geändert. Letztendlich geht es bei allen Ausbildungen und Coachings immer um den Erfolg der Teilnehmer. Diese Botschaft repräsentiert der neue Untertitel besser als der bisherige.

Viele Website- und Online-Marketing-Projekte wurden 2019 von Thomas Isslers Internet-Agentur 0711-Netz erfolgreich abgeschlossen. Einige Highlights und besondere Herausforderungen waren u.a. die Website von Maler Fiener, das Rad- und E-Bike-Center Leonberg, die englischsprachige Version der Videographics Website und die Website von Jörg Mosler, dem bekanntesten Speaker im deutschen Handwerk, mit dem auch eine Kooperation für Karriere-Websites für Handwerksbetriebe gestartet wurde.

Auch die langjährige Zusammenarbeit mit Volker Geyer von den Malerischen Wohnideen wurde ausgebaut. Im Februar 2019 fand ein gemeinsamer Content Marketing Workshop in Wiesbaden statt. Zusätzlich gab es regelmässig den Digital Monday, in dem aktuelle Online-Marketing Themen und Trends speziell für Handwerksbetriebe online live präsentiert werden. Zum bereits insgesamt fünften Mal fand der Internet-Marketing-Tag im Handwerk statt: in aufeinander aufbauenden Sessions wurden die wichtigsten Punkte für eine erfolgversprechende Internet-Marketing Strategie zur Stärkung der Marktposition im Handwerk aufgezeigt. Als zusätzliche Referenten waren Jörg Mosler und Umberta Andrea Simonis dabei.

Im Juni 2019 wurde der Kurs "Lukrative Kunden und loyale Mitarbeiter anziehen und begeistern" gemeinsam mit Umberta Andrea Simonis veröffentlicht, der erstmalig die Online- mit der Offline-Welt verbindet. Passend dazu gibt es den Kurs als Online-Videos und als DVD.

Den Abschluss des Jahres und den Übergang zum Jahr 2020 bildet der "Social Media Jahresplaner fürs Handwerk" - ein praktisches Werkzeug mit dem Handwerksbetriebe schnell und einfach interessante Inhalte für alle sozialen Netzwerke erstellen können. Vorteil für die Betriebe: sie sparen wertvolle Arbeitszeit und bauen mehr Social Media Präsenz und Aufmerksamkeit auf.

Auch die Arbeit als Coach war für Thomas Issler äusserst produktiv. Im Juni 2019 erschien das Buch "Praxishilfen für den Mittelstand" bei der Mediengruppe Jünger. Kurz vor Weihnachten wurde die Zertifizierung als Google-Partner erneuert. Am Ende des Jahres war die Listung als Top 100 Trainer bei Speakers Excellence für ein weiteres Jahr unter Dach und Fach. Im Laufe des Jahres wurde bei diversen Arbeitstreffen und Seminaren die Zusammenarbeit mit Vaillant vertieft. Strategie-Coachings mit u.a. den Dachfenster-Rettern rundeten das Jahr ab.

Mehr Infos gibt es unter:

https://thomas-issler.com/jahresrueckblick-2019/

Thomas Issler ist Inhaber der Internet-Agentur 0711-Netz sowie vom Internet Marketing College. Sein Wissen gibt er zusätzlich als Speaker und Autor weiter. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing. Sein Ziel ist es kleine und mittelständische Unternehmen bei der Kundenakquise über das Internet zu unterstützen.

