Ratinger IT-Systemhaus bluvo engagiert sich mehrfach beim Turn- und Sport-Verein 08 Lintorf

Landesliga-Volleyballerinnen mit Trikots ausgestattet - Förderung der Kinderbetreuung

Die bluvo AG, das IT-Systemhaus aus Ratingen, ist Sponsor der 2. Damen-Mannschaft des Volleyball-Teams des regionalen Turn- und Sport -Vereins. Der Sportverein möchte mit seinem breiten Angebot das lokale Netzwerk fördern. Man ist der Meinung, dass eine lebenswerte Gemeinde bestimmt wird durch ein vielfältiges Angebot und ein Miteinander von Menschen, Vereinen, Organisationen und Institutionen. Der Verein lebt dieses Miteinander durch Kontakte, gemeinschaftliche Aktionen und Veranstaltungen vor Ort, sowie Sport- und Bewegungsangebote außerhalb des Vereins. Menschen, jung und alt, unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe und gesellschaftlicher Position kommen in einen Sportverein, um gemeinsam Sport zu treiben. Es steht nicht das einzelne Mitglied im Mittelpunkt, sondern die Gesamtheit und das Gemeinsame. Gleiche Interessen in einer Gemeinschaft auszuleben hilft Vorurteile abzubauen und das Miteinander zu fördern.

Diese Werte passen ausgezeichnet zur Firmenphilosophier von #bluvo, dazu Holger Blumenkamp, Geschäftsführer bluvo AG: "Unser Team aus mehr als 30 KollegInnen ist auch eine bunte Mischung unterschiedlicher Individuen, und uns vereint, ebenso wie eine Sportmannschaft, der Wille zum Erfolg zu dem jedes Mitglied seinen persönlichen Beitrag leistet. Auch in der Erbringung unserer IT-Dienstleistung können wir nur als Mannschaft erfolgreich sein. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison möchten die Damen getreu unserem Unternehmensmotto "Einfach mehr erreichen" weiter Vollgas geben, und sich in der Landesliga etablieren. Wir wünschen dem Volleyball-Team eine erfolgreiche Saison."

3.000 Euro Weihnachtsspende für frühkindliche Bewegungsförderung

Auch in diesem Jahr verzichtet #bluvo auf die klassischen Kundengeschenke zu Weihnachten. Dazu Holger Blumenkamp, Geschäftsführer bluvo AG: "Schon seit Jahren versenden wir nicht mehr die früher üblichen Weihnachtspräsente, denn diese haben zwar kurzfristig Freude bereitet, aber mit einer sinnvollen Spende für einen "guten Zweck" können wir nachhaltig etwas bewirken. In diesem Jahr haben wir den TuS 08 Lintorf e.V. ausgewählt, wo wir bereits im Bereich Sponsoring aktiv sind, und möchten mit unserer Spende insbesondere das Sportangebot für den Nachwuchs fördern."

Zurzeit betreuen gut 100 Übungsleiter 1.116 Kinder und Jugendliche. Im Bereich der Kindergartenprojekte ergab sich seit einiger Zeit ein finanzielles Defizit, da der Kostenträger, eine Lintorfer Stiftung, ihre monetäre Unterstützung aus fiskalischen Gründen leider einstellen musste. Durch die Spende der bluvo AG kann ein Teil dieser Finanzierungslücke nun geschlossen werden.

Die bluvo AG ist ein erfahrenes IT-Systemhaus aus Ratingen mit erstklassigen Kommunikations-Lösungen für den deutschen Mittelstand.

