Emmi-Nail kooperiert zum Kinostart von 3 ENGEL FÜR CHARLIE

Am 2. Januar 2020 kommt 3 ENGEL FÜR CHARLIE bundesweit in die deutschen Kinos. Und mit Emmi - Nail gibt es im Rahmen der Kooperation mit Sony Pictures dazu tolle Preise zu gewinnen.

Elizabeth Banks bringt die nächste Generation Engel auf die Kinoleinwand: Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska - wie immer im Dienst des mysteriösen Charles Townsend. Schon seit jeher sind Charlies Engel mit ihren Fähigkeiten in Sachen Sicherheit und Ermittlungsarbeit für private Klienten im Einsatz. Mit der Expansion der Townsend Agency sind die smartesten, furchtlosesten und bestens ausgebildeten Frauen nun auf internationaler Ebene unterwegs. Mehrere Engel-Teams, die von verschiedenen Vermittlern geleitet werden, übernehmen weltweit die härtesten Jobs. Als ein junger System-Ingenieur Details über eine gefährliche Technologie preisgibt, müssen sich die Engel auf eine Mission begeben, bei der sie sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen müssen, um uns alle zu beschützen.

Emmi - Nail hat zusammen mit Sony Pictures ein attraktives Gewinnpaket geschnürt. Der 1. Preis ist ein spektakuläres Ladies Wochenende in Berlin für 3 Personen in einer Suite im Ellington Hotel. Zusätzlich werden neun originale 3 ENGEL FÜR CHARLIE Fanpakete mit Kosmetiktasche, Spiegel und vielen Emmi - Nail Produkten verlost:

Emmi-Nail Chef Bülent Emekci freut sich sehr über diese Kooperation: "Früher hatte ich begeistert die Serie 3 ENGLE FÜR CHARLIE gesehen und daher ist es jetzt ein schönes Revival, das unsere Kundinnen jetzt ihren persönlichen Engel Typ auswählen können, um damit einen der tollen Preise zu gewinnen."

Über Flyer und Plakate wird diese Aktion in allen Emmi-Nail Studios und den Emmi - Akademie Standorten sowie als Paketbeilagen beworben. Dazu kommen spezielle Kundenpromotions und breite Kampagnen über alle Social Media Kanäle.

Verlosung (https://www.emmi-nail.de/service/3-engel-fuer-charlie.html)

Neben Kristen Stewart ("Still Alice", "Twilight-Saga"), Naomi Scott ("Aladdin", "Power Rangers") und Ella Balinska ("The Athena") spielen in 3 ENGEL FÜR CHARLIE Djimon Hounsou ("Shazam!", "Captain Marvel"), Noah Centineo ("The Fosters"), Sam Claflin ("Ein ganzes halbes Jahr", "Die Farbe des Horizonts"), Patrick Stewart ("Logan", "Wenn du König wärst") und Elizabeth Banks ("Brightburn", "Pitch Perfect"-Reihe), die auch Regie führte und das Drehbuch gemeinsam mit Evan Spiliotopoulos und David Auburn verfasste.

Deutscher Kinostart bundesweit: 2. Januar 2020

