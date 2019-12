Nach dem Sensationserfolg in Österreich: Mental-Coach Peter Phillip Koss jetzt auch im italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Rauchfrei ins neue Jahr - ohne Entzugserscheinungen und Gewichtszunahme

Bozen / Murnau, 23. Dezember 2019.

Es ist eingeschlagen, wie ein Hammer: Das große Radioexperiment, bei dem der deutsche Mental-Coach Peter Phillip Koss Tausende Raucher in Österreich in nur 15 Minuten zu glücklichen Nichtrauchern gemacht hat. Die Aktion beweist: Jeder kann sich von unliebsamen Gewohnheiten befreien - innerhalb von kürzester Zeit, ganz ohne Entzugserscheinungen, psychischen Stress oder Gewichtszunahme. Genau das wird der für seine Hypno-Active-Methode bekannte Mentaltrainer am 28. Dezember um 14:03 Uhr auch im öffentlich-rechtlichen Radiosender RAI Südtirol in der Sendung "Toms Radioshow" präsentieren.

"Die Reaktionen auf unser Experiment in Österreich waren absolut überwältigend. Wir haben deshalb nicht lange gezögert, als der italienische öffentlich-rechtliche Radiosender RAI Südtirol angefragt hat, dort eine ähnliche Aktion zu starten", sagt Peter Phillip Koss, dessen Hypno-Active-Seminare in Deutschland, der Schweiz, in Österreich und Südtirol seit vielen Jahren legendär sind. "Die Tiefenentspannung via Radio dauert nur eine Viertelstunde. Jeder kann kostenlos ganz bequem von zuhause aus teilnehmen - in seiner gewohnten Umgebung und ohne irgendwelchen Aufwand", erklärt der professionelle Rauchentwöhner.

Vor und nach der Mental-Übung übers Radio haben die Zuhörer Gelegenheit, direkt im Studio mit dem ausgezeichneten Experten zu sprechen. "Viele Raucher können sich einfach nicht vorstellen, dass ein Rauchstopp von jetzt auf gleich ganz ohne quälende Entzugserscheinungen oder lästige Gewichtszunahme möglich ist", weiß Peter Phillip Koss. Mit der Hypno-Active-Methode aber sei genau das möglich. Das Geheimnis des Erfolgs liege im Unterbewussten - der Schaltstellen also, an der sich entscheidet, ob Menschen ihre Ziele erreichen oder eben nicht. "Wer seinen Körper mit reiner Willenskraft zu etwas zwingt, wird mit der geplanten Verhaltensänderung scheitern. Jeder Raucher, der schon einmal probiert hat, mit der Willensmethode aufzuhören, weiß das." Nur, wenn das Unterbewusstsein auf neue Verhaltensmuster programmiert werde, könne man dies erfolgreich im Bewusstsein umsetzen - ohne Stress und innere Gegenwehr. "Genau das werden jetzt auch die Radiozuhörer in Südtirol erfahren", so Koss.

Die Hypno-Active-Methode ist eine spezielle Weiterentwicklung der Hypnose. Hier muss der Teilnehmer nicht in großem Umfang die Kontrolle über sich abgeben wie bei der klassischen klinischen Tiefenhypnose. Entsprechend ist dies auch für diejenigen Menschen sehr gut geeignet, die Angst haben, die Kontrolle abzugeben. "Unsere Methode eignet sich nicht nur zur Raucherentwöhnung, sondern auch zur Gewichtsabnahme, zur Stressreduktion und für Sportler, die ihre Leistung optimieren wollen", erklärt der Hypno-Active-Erfinder. Gleiches gelte für Führungskräfte, die noch besser und schneller ihre Ziele erreichen wollen, ebenso wie für alle, die in bestimmten Momenten ihre optimale Leistung abrufen müssen.

Wer keine Möglichkeit hat, an der Radioaktion teilzunehmen, bekommt im Januar und Februar 2020 Gelegenheit, eines der bekannten Hypno-Active-Seminare zu besuchen: Peter Phillip Koss wird live in vielen verschiedenen Städten Österreichs und Norditaliens unterwegs sein.

Weitere Infos zur Radioaktion und zu den Seminaren - auch denen, die in Deutschland angeboten werden - gibt es unter www.hypno-active.com oder telefonisch unter +49 88416082599 und +43 720511666. Dort kann man sich auch gleich zu den Seminaren anmelden. Unter diesen Servicetelefonnummern werden zu Bürozeiten auch unverbindliche Vorabfragen beantwortet. Die Teilnehmerzahl der Seminare ist begrenzt, weshalb sich schnelles Handeln auszahlt.

Peter Phillip Koss ist zertifizierter Experte für autogene Tiefenentspannung mit über 25-jähriger Berufserfahrung, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Hypnoverfahren (DGZH) sowie weiterer internationaler medizinischer Fachorganisationen. Bereits während seines Studiums der klassischen Psychologie befasste sich der Mental-Coach und Trainer mit verschiedenen Trancetechniken und Entspannungsverfahren. Im Rahmen eines zusätzlich absolvierten Studiums der Psychotherapie an den Deutschen Paracelsus Schulen für Naturheilkunde erlangte er den Abschluss als Geprüfter Psychologischer Berater/ Psychotherapeut nach dem HPG. Es folgten Spezialausbildungen in therapeutischer Hypnose und Tiefenentspannungsverfahren, Aus- und Weiterbildungen sowie Seminare und Lehrgänge bei führenden Kapazitäten in aller Welt. Als Personal-Coach und Erfolgstrainer ist Peter Phillip Koss europaweit aktiv - sowohl in Einzelberatungen als auch für Gruppen in Sport und Führungskräfte-Training sowie mit seinen TV-bekannten Seminaren zu verschiedenen Themen. Darüber hinaus ist er ein gefragter Referent für Firmen und Organisationen sowie ein gern gesehener Gesprächspartner bei Funk und Fernsehen. Seit 2007 besteht eine Kooperation mit Dipl.-Psych. Prof. Dr. Georg Jungnitsch. Mit der Hypno-Active© Tiefenentspannung entwickelte Peter Phillip Koss seine eigene, wirksame Methode, die sanft und zugleich hocheffektiv, ganz natürlich, direkt über das Unterbewusstsein wirkt. Peter Philipp Koss gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Spezialisten im Bereich sofortiger Raucherentwöhnung, dauerhafter Gewichtsreduktion und anderen Einsatzgebieten. Die beeindruckenden Ergebnisse sprechen für sich: So bleibt eine deutliche Mehrheit der Seminarteilnehmer auf Dauer "clean". Zusätzlich bildet sich der Coach kontinuierlich bei führenden Kapazitäten weiter, um sich gezielt auf die Anforderungen und Themengebiete seiner unterschiedlichen Klienten einstellen zu können. Peter Philipp Koss ist auch für Profisportler, Prominente und andere Leistungsträger als persönlicher Berater und Mentaltrainer aktiv.

Weitere Informationen unter https://www.hypno-active.com.

