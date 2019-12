Baumschmuck aus Holz

So, 12/22/2019 - 08:16

Anhänger für den Weihnachtsbaum basteln

Immer nur Glitzerkugeln und Lametta am Weihnachtsbaum? Dieses Jahr können Sie mit einer einfachen DIY-Idee tolle Baumanhänger basteln, die sehr natürlich und dabei klassisch schlicht rüberkommen.

Für alle, die es zur Weihnachtszeit nicht schrill, sondern eher klassisch mögen, sind diese Anhänger aus Holzscheiben eine tolle DIY-Idee. Wir zeigen Ihnen drei Varianten, die Sie mit einfachen Materialien, die fast jeder schon im Haus hat, günstig nacharbeiten können. Das geht so schnell, dass Sie ruckzuck einen Tannenbaum füllen können.

Tipp: Die verzierten Holzscheiben sind auch super geeignet als Geschenkanhänger.

Material- und Werkzeugliste:

- Akkubohrschrauber und zwei Bohrer (Durchmesser 2 und 3 mm)

- Schere

- Stanzer (hier mit Sternmotiv)

- Nadel und Faden

- Pinsel

- Baumscheiben mit 4 bis 6 cm Durchmesser

- Paketschnur

- Alleskleber

- Bleistift, ggf. Radiergummi

- Acrylfarbe oder Lack

- Fotokarton in verschiedenen Farben

So geht es Schritt für Schritt:

Schritt 1: Formen ausstanzen

Aus festem Fotokarton in einer Farbe Ihrer Wahl stanzen Sie Formen (hier zum Beispiel Sterne in verschiedenen Größen) aus.

Schritt 2: Aufkleben und Loch bohren

Kleben Sie die Motive auf die Vorder- und Rückseite der Baumscheibe. Dann bohren Sie mit dem etwas dickeren Bohrer oben ein Loch. Achtung: Dafür ein Stück Kantholz oder ähnliches unterlegen! Durch das Loch fädeln Sie ein Stück Paketschnur als Aufhänger und verknoten es.

Schritt 3: Stern aufmalen

Die ausgestanzte Sternenform dient auch als Schablone für die anderen beiden Alternativen:Dazu zunächst den Stern mit Bleistift nachzeichnen. Die Form können Sie nun mit Farbe ausmalen und trocknen lassen.

Schritt 4: Form nähen

Das Sternenmuster mit dem Bohrer jeweils an den Spitzen und Ecken "markieren". Sie können aber bspw. auch eine einfache Tannenbaumform wählen oder - für fleißige Näher - eine Schneeflocke. Den (roten) Faden doppelt legen und durch das erste Loch ziehen. Wo Sie starten spielt keine Rolle. Die Fadenenden auf einer Seite etwas hängen lassen. Dann Loch für Loch so nähen, dass beide Seiten die exakte Sternenform abbilden. Das geschieht quasi automatisch, wenn immer von beiden Seiten eingestochen wird. Zum Schluss die Fadenenden verknoten und den Knoten möglichst durch ein Loch ziehen und so verstecken.

