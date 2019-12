Hochrentable Kapitalanlage in erstklassige Immobilien am italienischen Mittelmeer

Bei den über 1'000 Immobilien-Angeboten von CasaRiviera finden sich mehrere passende Anlagemöglichkeiten für jeden Bedarf. Die Investition in ein erstklassiges Ferienhaus oder eine schöne Ferienwohnung an der nahen italienischen Riviera lohnt sich dreifach: Man besitzt ein sehr schönes Feriendomizil, man profitiert von Wertsteigerungen und man generiert Einnahmen aus der Untervermietung. Wer ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung am Meer kaufen möchte, der profitiert bei CasaRiviera von qualitativ überzeugenden Immobilien zu äusserst attraktiven Preisen. Aktuelle Informationen für den Kauf oder die Miete von Ferienhäusern oder Ferienwohnungen findet man unter: http://www.CasaRiviera.ch/immobilien

Die Ferienhaus-Angebote von CasaRiviera haben sehr hohes Potenzial für Wertsteigerung und Kapital-Gewinne. Die meisten dieser Angebote sind nicht öffentlich ausgeschrieben und werden exklusiv vonCasaRiviera.ch vermittelt.

Kapitalanlage mit mehrfachem Gewinn-Potenzial

Beim Kauf bieten die kostengünstigen Ferienhäuser und -wohnungen vonCasaRiviera:

- Eigen-Nutzung für Traumferien an der nahen Riviera im mediterranen Ligurien

- Einzigartig preisgünstige, hochinteressante Kaufmöglichkeiten für jeden Bedarf

- grosse Preisreduktionen im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung (manchmal bis 50%)

- Sehr grosse Preisvorteile im Vergleich zu Angeboten im Tessin, in der Toskana oder an der Cote d'Azur

- Kapitalanlagen mit hohem Wertsteigerungs-Potenzial

- Bei grossen Grundstücken: Rendite durch Verkauf von Parzellen

- Möglichkeit des Geldverdienens durch Mieteinnahmen, mit dem Untervermietungs-Service organisiert vom CasaRiviera Team (falls dies gewünscht ist)

Ferienhäuser und -wohnungen direkt oder nah am Meer

Ein Grossteil der Angebote von CasaRivierabefindet sich direkt oder nahe am Meer, an der westlichen italienischen Riviera in Ligurien/Ponente. Wer ein einzigartig günstiges Ferienhaus oder eine Ferienwohnung kaufen möchte, der ist bei CasaRiviera richtig. Die grosse Auswahl von Ferienhaus- und Wohnungsangeboten und die kompetente Beratung von CasaRiviera führen zum sehr schönen Feriendomizil, zu hohem Wertsteigerungs-Potenzial und (auf Wunsch) zu Einnahmen aus dem Untervermietungs-Service von CasaRiviera.

Bei Frühlings-Temperaturen an der nahen Riviera überwintern (Oktober bis April)

Senioren oder Verwandte im Ruhestand (Eltern, Onkel, Tanten) können sorgenlos und günstig an der nahen Riviera überwintern und bei Frühlings-Temperaturen und Sonnenschein geniessen.

Der Kauf einer Familien-Residenz ist dank den Schnäppchen von CasaRiviera äusserst günstig (Kapitalanlage mit einzigartigen Rendite-Aussichten). Wer nicht kaufen möchte findet auch sehr attraktive Miet-Angebote fürs Winterhalbjahr oder Miet-Angebote fürs ganze Jahr.

Die Lebensunterhaltskosten liegen ca. bei einem Drittel von jenen der Schweiz und ca. 60 Prozent von jenen in Deutschland oder Österreich. Mit Eur 2'000 pro Monat finanziert man Wohnen (Abschreibung/Miete) inklusive Strom/Wasser/Heizung, sehr gute verpflegung und Vergnügen auf gutem Niveau. Die Blumenriviera in Ligurien/Ponente bietet nebst überdurchschnittlich viel Sonne und angenehmen Temperaturen auch Ferienstimmung am Meer und herrliche Landschaften mit südlicher Flora und Fauna. Die Winter dort sind wie ein ewiger Frühling und vollkommen frei von Nebel, Frost und Smog.

Eine Kapitalanlage oder die kostengünstige Miete in Ligurien erlauben Ganzjahres-Outdoor-Aktivitäten mit viel Sonne und angenehm warmen Temperaturen. Auch Golf-Enthusiasten profitieren das ganze Jahr von schönen Anlagen und den Freuden des angenehmen Wetters.

Die Ferien-Vorteile in Ligurien an der nahen Riviera

Ferienhäuser von CasaRiviera sind viel preisgünstiger im Vergleich zu jenen im Tessin, in der Toskana oder an der Cote d'Azur und deutlich näher gelegen, als Letztere.

Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus vonCasaRiviera in Ligurien/Ponente bietet an der nahen mediterranen Riviera:

- Eine grosse Auswahl von Strand-, Kultur-, Gastronomie- und Ausflugs-Erlebnissen

- Ein breites Angebot an Freizeit- und Sport-Gelegenheiten (Ligurien ist das Outdoor-Mekka)

- Hochkarätige Erholungs-Möglichkeiten mit einzigartigen Kraft-Orten

Das Team von CasaRiviera.ch informiert, organisiert und steht gerne in Ihrer Landessprache zur Verfügung.

In Ligurien/Ponente schätzen und lieben die Gäste:

- 300 Sonnentage pro Jahr, frei von Nebel und Frost

- Einzigartig mildes Klima, südliche Stimmung, mit Palmen, Oliven, Feigen, Orangen, Zitronen, Blumen und südliche Pflanzen

- Mediterrane Lebensqualität und leicht bekömmliche Küche

- Azurblaues Meer mit feinsandigen, verträumten oder charaktervollen Stränden - oft zwischen urigen Felsformationen und Klippen. Sauberste Luftqualität

- Städtchen und "dolce Vita" am Strand a la Cote d'Azur

- Wunderschöne Aussichten aufs Meer

- Wanderungen, Ausflüge und Spaziergänge am Meer und in die sehr nahe gelegenen Alpen (einzigartige Kombination von Berge und Meer)

- Ganzjahres-Ferien-Destination mit herrlich angenehmem, schön warmem Klima im Bereich von 14 bis 28 Grad in Ponente/Riviera delle Palme + Riviera dei Fiori (dem westlichen Ligurien); im Winter sehr mild, im Sommer nicht so heiss. Im Schutz der Alpen, wärmt das Mittelmeer im Winter und kühlt im Sommer. Das Klima von Ligurien ist in Europa einzigartig.

- Kurze, rasche und gute Anfahrtswege.

- Unverbrauchter und näher als die Toskana und die Cote d'Azur

Entscheidend für die Preis-Leistungs-Vorteile von CasaRiviera im Süden, am Meer, sind:

- Partner mit führenden deutschsprachigen CH-Experten vor Ort

- Sehr preisgünstige Angebote mit außerordentlichem Komfort

- Speziell schöne Ferienwohnungen und Ferienhäuser von Privat

- 5-Stern-Service, Insider-Informationen und kompetente Betreuung vor Ort

- Hochrentable Kapitalanlage(n) in sehr preisgünstige Immobilie(n)

CasaRiviera ist der führende Anbieter für Immobilien an der italienischen Riviera in Ligurien.

Unter den weit über 1000 Angeboten von CasaRiviera finden Interessenten einzigartig preiswerte und schöne Immobilien. Deutschprachige Spezialisten vor Ort (Büros in Albenga), beraten bei Interesse für eine Villa, ein Ferienhaus, ein Rustico oder eine Ferienwohnung und zeigen diese gerne an einem Besichtigungstag.

Kontakt

Casa Riviera Holding AG

Cora Genge

Bahnhofstrasse 10

6302 Zug

+41 41 511 03 66

info@casariviera.ch

http://www.casariviera.ch

Haus kaufen Ligurien, Ferienhaus kaufen Ligurien, Immobilien Ligurien, Villa kaufen Ligurien, Rustico kaufen Ligurien, Fereinwohnung kaufen Ligurien, Ferienhaus kaufen Riviera, Ferienhaus kaufen Meer