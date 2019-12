Tierfreundliches Silvester: Spendenaktion "Futter statt Böller"

2020 Futterspenden für ein hoffnungsvolles neues Jahr

- Die Plattform für nachhaltigen Tierschutz, Tierschutz-Shop, veranstaltet auch 2019 zum Jahreswechsel wieder ihre jährliche Spendenaktion unter dem Motto "Futter statt Böller".

- Tierfreund*innen sind aufgerufen, vom 27.12.2019 bis zum 07.01.2020 auf www.tierschutz-shop.de/futter-statt-boeller Futter für heimatlose Hunde und Katzen zu spenden, anstatt ihr Geld für Feuerwerk auszugeben.

- Das Ziel der Aktion: 2020 Futterspenden für die drei teilnehmenden Tierschutz-Organisationen mit ihren tierischen Schützlingen in Deutschland, Rumänien und Bulgarien.

Zu Silvester werden allein in Deutschland über 130 Millionen Euro für Raketen, Böller und Knaller ausgegeben. "Diese enorme Geldsumme verpufft wortwörtlich", ärgert sich Hanna Czenczak, Gründerin von Tierschutz-Shop. "Nur ein Bruchteil könnte zahlreichen Hunden und Katzen auf der Straße und in den Tierheimen helfen und sie monatelang satt machen."

Während wir ausgelassen Silvester feiern, sind Straßen- und Tierheimtiere in der EU in Not. Im Ausland ist die Situation besonders dramatisch: Zahllose Streuner kämpfen gegen Hunger und Krankheiten. Und auch in Deutschland ist die Lage im Tierschutz angespannt. Oft reicht die staatliche Unterstützung für Tierheime nicht aus, man kämpft mit Geldsorgen und einer ungewissen Zukunft.

Damit für all die heimatlosen Tiere Hoffnung besteht, brauchen sie Futter. "Darum unser Appell an jeden Menschen mit Herz für Tiere: Verzichte auf Böller und hilf Fellnasen in Not mit einer Futterspende!", bittet Czenczak. Von den gesammelten Futterspenden profitieren die drei deutschen, gemeinnützigen Tierschutzvereine New Home for Strays e.V., Pernik-Pfotenhilfe e.V. sowie Arme-Socken e.V.

