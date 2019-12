Standortanmietung und -vermietung mit FRAMELESS MEDIA

Die in Köln ansässige Algroup GmbH ist bekannt für die Entwicklung von innovativen Werbelösungen für Unternehmen aller Größen und Branchen. Mit dem Textilspannrahmensystem der Marke FRAMELESS tragen die Experten von Algroup wesentlich zum Werbeerfolg ihrer Kunden bei und entwickeln fortlaufend ihr Leistungsportfolio. Mit dem neuen Angebot von FRAMELESS MEDIA bietet Algroup einen exklusiven Service im Bereich Standortanmietung sowie Standortvermietung.

"Mit FRAMELESS MEDIA haben wir uns zum Ziel gesetzt, ungenutzte Werbeflächen zu aktivieren. Deshalb betreuen wir die An- und Vermietung von freien Gewerbeflächen. Unternehmen profitieren von einer auffälligen Werbefläche in zentralen Lagen und Gewerbeeigentümer von bisher nicht in Anspruch genommenen Einnahmen", sagt Giovanni Russo, Geschäftsführer bei der Algroup GmbH.

Die Außenwände von Einkaufs- oder Gewerbehallen sind prädestiniert dafür, als Werbefläche genutzt zu werden. Mit individualisierten, großflächigen Textilspannrahmen von FRAMELESS haben Unternehmen die Möglichkeit, genau dort Aufmerksamkeit zu erregen, wo sie zahlreiche potentielle Kunden erreichen - im öffentlichen Raum. Mit dem Service von FRAMELESS MEDIA prüfen die Experten der Algroup geeignete Standorte, holen Angebote ein, beantragen alle notwendigen Genehmigungen und erstellen rechtsichere und risikolose Mietverträge. "Mit dem Service von FRAMELESS MEDIA bieten wir Unternehmen nicht nur eine exzellente Werbefläche, sondern planen und produzieren mit dem Textilspannrahmensystem von FRAMELESS aussagekräftige Werbeelemente nach Maß. Ebenso warten und installieren wir die Elemente fachgerecht. Unsere Kunden können sich dabei entspannt zurücklehnen, den Rest übernehmen wir", sagt Giovanni Russo.

Während sich Kunden über lukrative Werbeflächen freuen, erzielen Gewerbeeigentümer durch die Vermietung ihrer bisher ungenutzten Flächen gewinnbringende Einnahmen. Bei der Installation der Werbeelemente von FRAMELESS garantieren die Experten von Algroup, dass die Gebäudenutzung in keinerlei Sicht beeinträchtigt wird. Zusätzlich anfallende Stromkosten sowie die Abwicklung und Montage übernimmt Algroup. "Sowohl unsere Kunden als auch Eigentümer profitieren von unserem Service. Wir fungieren als Bindeglied und bringen das zusammen, was zusammengehört - imposante Werbeflächen und kreative Werbeinhalte", sagt Giovanni Russo.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu LED Bilder, Leuchtbilder und Home Interior finden Interessenten auf https://www.algroup.de.

