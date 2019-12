DER BESTE TRANSPORT- UND LOGISTIKDIENSTLEISTER ZU WERDEN, BEGINNT BEI DEN MITARBEITERN.

München, 18. Dezember 2019 - C.H. Robinson (https://www.chrobinson.de/de-de/)gibt die Auszeichnung mit dem Friendly Employer TSL Award bekannt. Der Friendly Employer Award wird von Pracujwlogistyce.pl (https://www.pracujwlogistyce.pl/?mkt_tok=eyJpIjoiTnpSa01URmtZbUkxTTJFNSIsInQiOiJLOEhteXVvbE1wXC9XNjNWQkdNakZiV2JXMFZXM2hhY0FvQkI1b1ZXN3M2XC8wY0ZzVXFIUXNoeFF6eG8zdFRGeWhwQVd4bUZjejF3WVwvcDN3SU90UXQ3eEFsWWNuMkRwaFNtRnB3d09NS094VGFqNnc0eVNNUkNWVWNOZ1lHNCt4cCJ9), der nationalen Jobbörse für Logistik, und TransLogistica Polen (https://translogistica.pl/news/v-edycja-plebiscytu-przyjazny-pracodawca-tsl/?mkt_tok=eyJpIjoiTnpSa01URmtZbUkxTTJFNSIsInQiOiJLOEhteXVvbE1wXC9XNjNWQkdNakZiV2JXMFZXM2hhY0FvQkI1b1ZXN3M2XC8wY0ZzVXFIUXNoeFF6eG8zdFRGeWhwQVd4bUZjejF3WVwvcDN3SU90UXQ3eEFsWWNuMkRwaFNtRnB3d09NS094VGFqNnc0eVNNUkNWVWNOZ1lHNCt4cCJ9) organisiert und würdigt Unternehmen der Transport- und Logistikbranche, die das Wohlbefinden und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessern und gleichzeitig eine kontinuierliche berufliche und persönliche Entwicklung gewährleisten.

Nachdem C.H. Robinson Anfang des Jahres den Top Employer Award (https://www.top-employers.com/en/?mkt_tok=eyJpIjoiTnpSa01URmtZbUkxTTJFNSIsInQiOiJLOEhteXVvbE1wXC9XNjNWQkdNakZiV2JXMFZXM2hhY0FvQkI1b1ZXN3M2XC8wY0ZzVXFIUXNoeFF6eG8zdFRGeWhwQVd4bUZjejF3WVwvcDN3SU90UXQ3eEFsWWNuMkRwaFNtRnB3d09NS094VGFqNnc0eVNNUkNWVWNOZ1lHNCt4cCJ9) in Polen erhalten hat, würdigt die weitere Auszeichnung die Bemühungen um eine positive Arbeitskultur. C.H. Robinson ist der Meinung, dass engagierte und zufriedene Mitarbeiter in der Lage sind, das tiefe Fachwissen einzubringen, das Sie für schnellere und sinnvolle Verbesserungen benötigen.

Über C.H. Robinson

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. C.H. Robinson gehört in Europa zu den führenden Spediteuren und Unternehmen für Straßentransporte. Zudem verfügt es über ein dynamisches Zweigstellennetz in der gesamten Region. Die Mitglieder unseres Teams in Europa beherrschen viele Sprachen, sind geschickt beim Aufbau von Beziehungen und darauf ausgerichtet, ihre Kunden optimal zu bedienen. Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.de/de-de/, oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo an.

